Одесса оказалась в ледовом плену. Ночной дождь утром сменился ледяными осадками, из-за чего дороги и тротуары города мгновенно покрылись толстым слоем льда. Ситуация критическая: только за первую половину дня в больницы обратились более ста человек. Гололед не щадит никого — под тяжестью льда рвутся даже ветви деревьев.

Травмпункты работают в усиленном режиме

Возле приемного отделения первой городской больницы с самого утра людно. Кто-то пришел сам, кого-то привезла «скорая». Люди, которые утром просто ехали на работу, теперь ждут гипс или операцию.

Пострадавшая одесситка: «Выходила из маршрутки, поскользнулась и упала. Ну и все — сломала ножку, теперь гипс, да».

Врачи констатируют: количество пациентов растет каждый час. Самые частые диагнозы — переломы конечностей.

Виталий Поплавский, заведующий отделением хирургии травм ОГБ №1: «Травмированных действительно стало больше, за утро к нам поступило уже более двадцати человек. В основном это амбулаторные травмы, но трое госпитализированы со средней степенью тяжести — это переломы нижних и верхних конечностей для дальнейшего оперативного вмешательства. В такую погоду лучше конечно не выходить из дома, но если есть возможность — надевайте „шипы“ на обувь и идите потихоньку».

Коммунальщики против ледяного дождя

На улицы города вывели более тысячи коммунальщиков, которые посыпают дороги и тротуары песком. Однако непогода не утихает: ледяной дождь продолжается, и поверх песчаной смеси мгновенно намерзает новый слой льда. Одесситы пытаются спасаться собственными силами.

Продавец кофе: «Очень проблематично, вот я прошелся буквально метров двести и видел много случаев, как люди падали. Приходится самому посыпать территорию возле кафе обычной крупной солью».

Деревопад и заблокированный транспорт

Кроме скользких дорог, опасность представляют и деревья. Под тяжестью льда они ломаются, как спички. В городе зафиксировано уже около десятка таких случаев. В частности, недалеко от железнодорожного вокзала огромная акация упала прямо на трамвайные пути, заблокировав движение и повредив контактную сеть.

Коммунальным службам понадобилось время, чтобы распилить дерево и починить провода. Однако угроза новых обвалов остается актуальной для всех районов города.

Прогноз и рекомендации

Областные власти призвали водителей воздержаться от поездок за пределы города, поскольку на трассах ситуация еще сложнее. По прогнозам синоптиков, обледенение должно завершиться завтра, когда воздух немного прогреется. Однако дожди будут держать город в напряжении вплоть до выходных.





