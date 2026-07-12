Російські хакери зламують цивільні камери в країнах НАТО, щоб стежити за поставками зброї в Україну – розвідка Нідерландів

Російські державні хакери систематично використовують підключені до інтернету IP-камери для шпигунства за військовими маршрутами в країнах НАТО, зокрема в Нідерландах та Україні. Про це йдеться у спільному повідомленні Служби загальної розвідки та безпеки (AIVD) і Військової розвідувальної служби Нідерландів (MIVD).

Деталі

За даними спецслужб, російська операція спрямована на отримання інформації, яка має військове значення. Зокрема, йдеться про маршрути транспортування військової техніки та озброєння, а також про типи зброї, що постачається Україні.

Під час розслідування AIVD і MIVD виявили, що в межах масштабної міжнародної кампанії російські хакери зламали невелику кількість камер, розташованих уздовж військово-логістичних маршрутів у Нідерландах. Організації, які використовували ці камери, вже попередили про загрозу, щоб вони могли посилити захист.

У розвідці нагадали, що Росія давно проявляє інтерес до військово-логістичної інфраструктури. Через своє географічне розташування та підтримку України Нідерланди є одним із ключових обʼєктів російського шпигунства.

За інформацією спецслужб, хакери знаходять підключені до інтернету IP-камери за допомогою спеціалізованих сервісів, які сканують мережу. Після цього вони намагаються отримати доступ до пристроїв, використовуючи типові вразливості, серед яких стандартні паролі, застаріле програмне забезпечення та налаштування за замовчуванням.

Власникам IP-камер радять змінити стандартні паролі, регулярно оновлювати програмне забезпечення пристроїв, обмежити доступ до них через інтернет і вимкнути непотрібні функції віддаленого керування. За оцінкою спецслужб, саме слабкий захист таких камер найчастіше дозволяє російським хакерам отримати до них доступ.

Контекст

Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни НАТО неодноразово повідомляли про зростання активності російських хакерських угруповань. Одним із пріоритетів таких операцій є збір розвідувальної інформації про військову логістику та постачання допомоги Україні.

Злам цивільних камер відеоспостереження став одним із поширених інструментів сучасної війни. Такий спосіб збору розвідданих значно дешевший за використання супутників чи безпілотників і дає змогу отримувати зображення з рівня землі, недоступні для повітряної розвідки.

За даними The Telegraph, подібну тактику раніше застосовували українські хакери для спостереження за пересуванням російських військ, а також під час підготовки атаки безпілотників на російський підводний човен у Новоросійську. Схожі методи використовували Іран проти Ізраїлю, а ізраїльські спецслужби – під час операцій проти керівництва Ірану.