Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки Михаила Федорова с поста министра обороны, вместо него эту должность могут предложить нынешнему главе МВД Игорю Клименко, сообщили источники "Украинской правды" в правительственной команде.

Источник: статья УП "Зеленский меняет правительство: отставка Свириденко, Корецкий в Кабмине, интрига вокруг Федорова"

Детали: По данным собеседников издания, во время разговоров в субботу и воскресенье Зеленский интересовался у Федорова, не готов ли тот возглавить правительство, но Федоров отказался.

Такие действия министра обороны объясняют тем, что он лишь несколько месяцев назад пришел в МОУ и только начал реализовывать собственное видение реформы ведомства.

Именно поэтому, по словам источников УП, воскресный разговор между президентом и Федоровым был скорее рабочей встречей, чем настоящим собеседованием на должность премьера.

После него глава МОУ якобы всех убеждал, что все в порядке, он продолжает работу.

"Однако несколько источников УП в правительственной команде уверены, что это не совсем так или вовсе не так. Есть вероятность, что Зеленский предложит Федорову вернуться в Минцифру или занять еще какой-то символический пост. Именно для этого, якобы, параллельно президент попросил министра внутренних дел Игоря Клименко быть готовым к переходу в МОУ. Он ориентирован непосредственно на президента, а в его ведомстве сохраняется ощутимое влияние заместителя главы ОП Олега Татарова", – говорится в статье.

Если Клименко получит должность министра обороны, то, по данным источников УП, МВД сможет возглавить действующий глава Нацполиции Иван Выгивский.