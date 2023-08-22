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Преображенская улица

Категория: Фоторепортаж


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Преображенская улица — от бульвара Жванецкого, пересекая Соборную площадь, идёт к Новощепному ряду и упирается в центральные ворота Первого Христианского кладбища.
Улица была проложена в 1817 году, название получила по расположенному на Соборной площади крупнейшему православному храму Одессы — Спасо-Преображенскому собору.
С установлением советской власти название улицы изменили в честь Льва Троцкого.   Затем, в связи с высылкой Троцкого из СССР, название изменили на улица 10-летия Красной Армии (впоследствии — просто Красной Армии).
В период румынской оккупации, с 1941 по 1944 годы, улица получила название Короля Михая. с возвращением советской власти было возвращено и советское название. В 1946 году Красная армия изменила своё официальное название на «Советская армия», соответственно было и изменено название улицы на Советской Армии. После обретения Украиной независимости, 18 августа 1994 года улице возвращено историческое название — Преображенская.


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