Преображенская улица — от бульвара Жванецкого, пересекая Соборную площадь, идёт к Новощепному ряду и упирается в центральные ворота Первого Христианского кладбища.

Улица была проложена в 1817 году, название получила по расположенному на Соборной площади крупнейшему православному храму Одессы — Спасо-Преображенскому собору.

С установлением советской власти название улицы изменили в честь Льва Троцкого. Затем, в связи с высылкой Троцкого из СССР, название изменили на улица 10-летия Красной Армии (впоследствии — просто Красной Армии).

В период румынской оккупации, с 1941 по 1944 годы, улица получила название Короля Михая. с возвращением советской власти было возвращено и советское название. В 1946 году Красная армия изменила своё официальное название на «Советская армия», соответственно было и изменено название улицы на Советской Армии. После обретения Украиной независимости, 18 августа 1994 года улице возвращено историческое название — Преображенская.