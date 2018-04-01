Что будут «продавать» на президентских выборах?

И хотя остается интрига, кто именно будет участвовать в этих выборах, тем не менее, основные кандидатуры уже проявились.

НАТО и ЕС - будет и далее использоваться Петром Порошенко, здесь ничего нового сказано быть не может. Отсутствие политической воли Запада интегрировать Украину приводит к ситуации бесконечной игры в поддавки, когда с высоких трибун, раз за разом заявляется, что Украина берет на себя очередные обязательства члена ЕС или НАТО, не получая никаких прав взамен.

Понятно, что евроинтеграционные настроения все еще сильны, но не являются однозначной мотивацией при выборе. Однако других козырей у президента нет – все остальное находится в сфере аккумулирования ресурсов и силового подавления оппонентов.

Коммунальные тарифы и все, что с ними связано - тема №1 для Юлии Тимошенко, будучи выдающейся популисткой, она может оседлать любую социальную тему. Вспомогательной является тема сохранения в госсобственности земли сельскохозяйственного назначения, которая "держит" сельский электорат.

Мировой избирательный тренд сегодня проявляется именно в эскалации популизма и тут Тимошенко в своей стихии, однако ситуация 2004 года вряд ли повториться, оппоненты наполнили манеж свежей порослью, один Олег Ляшко чего стоит!

Собственный путь или реиндустриализация тема восстановления промышленности будет доминировать у кандидатов, которые опираются на электорат Юго-Востока. Для этого электората сохранение и восстановление промышленности, вопрос даже не будущего страны, а собственного выживания. Конкретный пример – Днепропетровск, который в результате 19 лет деиндустриализации и сокращения населения перестал быть городом-миллионником.

Такого рода программы существуют и у "Оппозиционного блока" ("новая индустриализация"), и у "Возрождения" ("программа собственного пути"). В основном, речь в них идет о мерах по развитию собственного производства. Прежде всего – промышленного. Очевидно, что с такими лозунгами будут выступать Юрий Бойко.

Борьба с МВФ - вариация темы "собственного пути" но на более примитивном уровне. Дескать, именно МВФ блокирует повышение зарплат и пенсий эту тему уже эксплуатирует Олег Ляшко, вероятно подтянутся Илья Кива и Сергей Каплин.

"Борьба с коррупцией" (чтобы под ней не имелось в виду) – самая очевидная тема для американских агентов влияния, которых временно выдают за "украинских политиков". По сути, сейчас "борьба с коррупцией" играет ту же роль, что раньше – "борьба за права человека". Единственно, что ради "прав человека" можно было разбомбить страну и поубивать как можно больше жертв нарушения прав, а ради борьбы с коррупцией подобные методы пока не используются.

США еще не определились со своим кандидатом. Скорее всего, их будет несколько. Наибольшие рейтинги имеют Святослав Вакарчук и Анатолий Гриценко.

Борьба с Россией - собственно, тема борьбы против России и "русского мира" в Украине будет, так или иначе, присутствовать в программах многих кандидатов. Даже те из них, которые настроены на улучшение двухсторонних отношений, не могут не исходить из массовых русофобских настроений, имеющих, к тому же, совершенно объективные основания – Крым и Донбасс.

Люстрация. Не известно, сможет ли принять участие в выборах Надежда Савченко, но ее программа выражается именно этим словом, причем его прямом значении – если 15-титонная люстра рухнет на сессионный зал Верховной Рады…, – шутит Василий Стоякин.