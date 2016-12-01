Сергей Кивалов настаивает на необходимости заключения меморандума о взаимном признании морских рабочих документов моряков на международном уровне

Украины сегодня находится на третьем-четвертом месте в мире по количеству моряков, работающих за рубежом. По оценкам специалистов, в международном торговом судоходстве постоянно работают от 100 000 до 150 000 моряков – наших соотечественников.

Высокий профессионализм украинских моряков, уровень теоретической и практической подготовки позволили Украине занять достойное место на международном рынке труда и войти в «Белый список» Международной морской организации.

В настоящее время Меморандумы о признании украинских дипломов моряков подписаны 53 странами. Меморандумы о признании дипломов моряков других государств подписаны Украиной с 19 государствами-членами Международной морской организации.

Эти данные приводит в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана народный депутат Сергей Кивалов.

«При осуществлении депутатских полномочий ко мне обратился директор крюингового агентства «Блэк Си Контракторс» Матюшенко А. о необходимости подписания меморандума между Украиной и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка о взаимном признании морских рабочих документов моряков. Украина стала государством-членом Международной морской организации (ИМО) и страной, подписавшей основные международные нормативные акты по безопасности мореплавания, принятые в рамках ИМО, в том числе и Международную конвенцию о подготовке и дипломировании моряков, и несении вахты 1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ). Украина присоединилась к Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года путем принятия Закона Украины от 1 ноября 1996 года № 464/96-ВР. Правило И/10 Конвенции ПДНВ обязывает всех моряков, работающих на судах других стран, иметь подтверждение, что свидетельствует признание диплома этой страной. Эти подтверждения выдаются только при наличии письменного меморандума между страной, выдавшей диплом моряка и страной, которая признает диплом моряка»,

- отмечает Сергей Кивалов.

Народный депутат отмечает, что при отсутствии такого меморандума моряки лишаются возможности работать в этих государствах.

Вместе с тем, как отмечает автор обращения, департамент торгового флота Шри-Ланки обратился с официальным письмом в Министерство инфраструктуры Украины в марте 2016 с предложением подписать меморандум о взаимопонимании по признанию морских рабочих документов моряков. В то же время, ответы на это письмо-предложение до сих пор не было получено.

«Подписание меморандума между Украиной и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка будет способствовать обеспечению работой украинских моряков. Кроме того, пополнять государственный бюджет за счет уплаты налогов моряками, которые работают за рубежом. Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», прошу Вас принять меры относительно подписания между Украиной и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка меморандума о взаимопонимании «Признание сертификатов под положениями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, с поправкой 2010 года»,

- резюмировал народный депутат.