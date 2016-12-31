Народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил одесситов с Новым годом:

С Новым Годом!

Дорогие друзья!

Вот и подошёл к концу 2016-й год. Для кого-то он был более удачным, для кого-то менее, но для всех нас перевёрнута ещё одна страница нашей жизни. И теперь, когда все тяготы уходящего года уже позади, можно смело окунуться в приятные предновогодние хлопоты, украсить свой дом и сделать подарки самым дорогим людям.

Новый год – это самый долгожданный для всех нас праздник, с его наступлением мы связываем новые стремления и надежды на будущее. Это время, когда вся семья собирается за праздничным столом, чтобы вспомнить счастливые моменты уходящего года и радостно встретить год новый. Давайте же в эту праздничную пору поздравим своих родных и близких, забудем старые обиды и непременно помиримся со всеми, с кем когда-то ссорились.

В преддверии Нового Года от всей души поздравляю Вас с этим прекрасным праздником! Желаю, чтобы в Ваших семьях всегда царил мир, благополучие и взаимопонимание! Пусть в Новом 2017-м году исполнятся все Ваши заветные мечты!