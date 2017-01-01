За период непогоды из снежных заносов освобождены 945 единиц автотранспорта и спасены 1922 человека (фото)

Для проведения неотложных работ по ликвидации чрезвычайных событий от Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области с начала непогоды задействованы 184 единицы техники и 630 человек личного состава. От Национальной полиции привлечено 10 единиц техники и 20 человек личного состава. Для расчистки автодорог от Службы автомобильных дорог работает 280 единиц специальной техники и 295 работников.

На территории Одессы работает 84 единицы техники коммунальных служб и привлечено 280 работников. По районам областные задействованы 69 единиц техники и 105 работников коммунальных служб. Всего от служб Одесской области привлечено 449 единицы техники и 720 человек личного состава.

На территории области развернуто 68 пунктов обогрева, в том числе 6 мобильных пунктов обогрева от Главного управления ГСЧС в Одесской области. С начала осложнения погодных условий обогреть 988 человек, из них подразделениями ДСНС - 693 человека. Медицинские учреждения и учреждения социальной защиты работают в штатном режиме.

По сообщению ОАО «Одессаоблэнерго» остаются обесточенными 3 населенных пункта в Измаильском и Белгород-Днестровском районах. Для восстановления энергоснабжения задействованы 10 единиц техники и 27 работников. Ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий продолжается.

По прогнозу синоптиков на территории Одесской области ожидается небольшой снег, ветер ночью северо-западный, днем ​​северо-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 12-17º, днем ​​5-10º мороза. На автодорогах области видимость хорошая, гололедица.