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  • Дата: Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14

За период непогоды из снежных заносов освобождены 945 единиц автотранспорта и спасены 1922 человека (фото)

Категория: Первая полоса / Новости / Происшествия

За период непогоды из снежных заносов освобождены 945 единиц автотранспорта и спасены 1922 человека (фото)

Для проведения неотложных работ по ликвидации чрезвычайных событий от Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области с начала непогоды задействованы 184 единицы техники и 630 человек личного состава. От Национальной полиции привлечено 10 единиц техники и 20 человек личного состава. Для расчистки автодорог от Службы автомобильных дорог работает 280 единиц специальной техники и 295 работников. 

На территории Одессы работает 84 единицы техники коммунальных служб и привлечено 280 работников. По районам областные задействованы 69 единиц техники и 105 работников коммунальных служб. Всего от служб Одесской области привлечено 449 единицы техники и 720 человек личного состава. 

За период непогоды из снежных заносов освобождены 945 единиц автотранспорта и спасены 1922 человека (фото)На территории области развернуто 68 пунктов обогрева, в том числе 6 мобильных пунктов обогрева от Главного управления ГСЧС в Одесской области. С начала осложнения погодных условий обогреть 988 человек, из них подразделениями ДСНС - 693 человека. Медицинские учреждения и учреждения социальной защиты работают в штатном режиме. 

За период непогоды из снежных заносов освобождены 945 единиц автотранспорта и спасены 1922 человека (фото)По сообщению ОАО «Одессаоблэнерго» остаются обесточенными 3 населенных пункта в Измаильском и Белгород-Днестровском районах. Для восстановления энергоснабжения задействованы 10 единиц техники и 27 работников. Ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий продолжается. 

По прогнозу синоптиков на территории Одесской области ожидается небольшой снег, ветер ночью северо-западный, днем ​​северо-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 12-17º, днем ​​5-10º мороза. На автодорогах области видимость хорошая, гололедица.

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За период непогоды из снежных заносов освобождены 945 единиц автотранспорта и спасены 1922 человека (фото)
За период непогоды из снежных заносов освобождены 945 единиц автотранспорта и спасены 1922 человека (фото)
За период непогоды из снежных заносов освобождены 945 единиц автотранспорта и спасены 1922 человека (фото)
За период непогоды из снежных заносов освобождены 945 единиц автотранспорта и спасены 1922 человека (фото)
За период непогоды из снежных заносов освобождены 945 единиц автотранспорта и спасены 1922 человека (фото)
За период непогоды из снежных заносов освобождены 945 единиц автотранспорта и спасены 1922 человека (фото)
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Источник: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области



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