Предупреждение Гутерриша прозвучало в связи с тем, что администрация президента США Дональда Трампа в последние месяцы прекратила финансирование некоторых агентств ООН и отложила часть обязательных взносов.

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны выплатить задолженности по взносам, предупредив, что организация находится под угрозой финансового краха и может остаться без средств уже в июле.

По словам Гутерриша, ООН сталкивается с хроническими бюджетными проблемами, поскольку некоторые страны-члены не выплачивают обязательные взносы в полном объеме, а другие не платят вовремя, что вынуждает ее замораживать наем сотрудников и сокращать штат.

"Либо все государства-участники выполнят свои обязательства по полной и своевременной оплате, либо государства-участники должны коренным образом пересмотреть наши финансовые правила, чтобы предотвратить неминуемый финансовый крах", - пишет глава ООН.

Трамп часто ставит под сомнение актуальность ООН и ее приоритеты.

Напряженные отношения между Соединенными Штатами, Россией и Китаем - всеми постоянными членами, обладающими правом вето в Совете Безопасности, привели к тому, что совет оказался парализован.

В этом месяце Трамп объявил о создании своего "Совета мира", который, по мнению критиков, может стать "конкурентом" СБ ООН.

У ООН нет достаточных денежных резервов для продолжения деятельности

Хотя более 150 государств уплатили свои взносы, ООН закончила 2025 год с 1,6 миллиарда долларов задолженности со стороны других стран-участниц. Это вдвое больше, чем в 2024 году.

"Нынешняя траектория является несостоятельной. Это приводит к тому, что организация подвергается структурному финансовому риску", - подчеркивает Гутерриш.

В то же время ООН сталкивается и с другой проблемой: она должна возмещать государствам-членам неизрасходованные средства, заявил на пресс-брифинге Фархан Хак, один из пресс-секретарей генсека ООН.

"Генеральный секретарь неоднократно и четко указывал как на проблему неуплаты взносов государствами-членами, так и на необходимость возврата странам неиспользованных бюджетных средств. Именно сочетание этих двух факторов поставило нас на неустойчивый путь", - отметил Хак. "Когда речь идет об оплате, сейчас - либо никогда. В отличие от прошлых лет, у нас нет достаточных денежных резервов и ликвидности для продолжения деятельности", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь также обратил внимание на эту проблему, написав в письме странам-участницам: "Мы оказались в кафкианской ловушке, так как от нас ожидают возврата наличных денег, которых нет".

"Практическая реальность сурова: если сбор средств не улучшится, мы не сможем полностью выполнить программный бюджет на 2026 год, утвержденный в декабре", - написал Гутерриш, добавив что деньги в регулярном бюджете могут закончиться уже в июле.

Гутерриш покинет пост главы ООН в конце 2026 года. В этом месяце он выступил с последней ежегодной речью, в которой изложил приоритеты организации на предстоящий год, и заявил, что мир раздирают "саморазрушительные геополитические разногласия (и) наглые нарушения международного права".

Он также выступил против "массовых сокращений в области развития и гуманитарной помощи", имея в виду отказ от финансирования агентств ООН Соединенными Штатами в рамках политики администрации Трампа "Америка прежде всего".





