Хотя правительство Великобритании пообещало решительные меры против судов "теневого флота", восемь подсанкционных танкеров движутся через Ла-Манш.

Об этом пишет BBC.

"По меньшей мере восемь танкеров, на которые наложены санкции за транспортировку незаконной российской нефти, сейчас движутся по Ла-Маншу, несмотря на то, что правительство Великобритании заявило, что прекращение деятельности так называемого "теневого флота" является приоритетной задачей", – говорится в публикации.

Медиа отмечает, что с момента полномасштабного вторжения в Украину Россия использует сотни старых танкеров с неизвестной собственностью, известных как "теневой флот", чтобы избежать санкций на экспорт нефти.

"Правительство Великобритании пообещало принять новые "решительные меры" против судов "теневого флота", и, по информации BBC, чиновники получили юридическую консультацию, каким образом танкеры можно задержать и конфисковать", – говорится в сообщении.

Однако эти полномочия еще не были применены, и в пятницу утром сайт отслеживания судов MarineTraffic показал, что восемь танкеров, на которые наложены санкции Великобритании, пока движутся по Ла-Маншу.

Еще четыре танкера, судя по всему, направляются к проходу из Северного моря, отмечает BBC.

"Некоторые из танкеров, такие как Kusto, 21-летний нефтяной танкер, который сейчас плавает к югу от острова Уайт, в течение последнего года неоднократно совершали рейсы через Ла-Манш", – отмечает BBC.

На сайте отслеживания судов MarineTraffic указано, что Kusto 10 дней назад забрал груз в российском балтийском порту Усть-Луга.

С начала года Ла-Маншем прошли десятки других судов теневого флота, говорится в публикации.

Напомним:

Военно-морские силы Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России.

Впоследствии сообщалось, что танкер, который находится под санкциями ЕС за перевозку российской нефти и застрял в море, испанское спасательное судно сопроводило в порт в Марокко, не задержав его.

Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований" сообщила, что в 2025 году из российских портов танкеры с сырой нефтью выполнили 2346 рейсов, наибольшее количество, 1111 рейсов, они совершили из портов России на Балтийском море. За год они перевезли значительно больше 230 миллионов тонн.

Ранее руководитель Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что Россия занижает реальные объемы экспорта нефти.

Ранее Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований" сообщила, что санкции Трампа против российской нефти имели влияние только некоторое время после введения. Далее "эффект первого испуга" прошел и Россия увеличила морской экспорт сырой нефти из портов на Балтийском море.

