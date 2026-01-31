Украинский экспорт может уменьшиться на $1 миллиард из-за обстрелов портов – НБУ

Украина по результатам первого квартала из-за обстрелов портов получит от экспорта, скорее всего, на 1 млрд долл меньше, чем предполагалось предыдущим макроэкономическим прогнозом Национального банка Украины.

Об этом сообщил заместитель председателя правления НБУ Владимир Лепушинский на брифинге 29 января.

Он рассказал, что по результатам четвертого квартала 2025 года существенно усложнилась транспортировка из-за обстрелов портов, заводов.

"Соответственно, часть экспорта было переориентировано через другие пути, в частности, через железную дорогу. Но в целом мы получили по экспорту цифру примерно на 150 млн долл меньше, чем ожидали в 4 квартале", - отметил заместитель председателя правления НБУ.

Поэтому, по его мнению, в первом квартале этого года риски являются значительными. В то же время, в прогноз закладывается предположение о постепенном восстановлении транспортировки через морские порты, что позволит вывезти большие объемы урожая и других товаров, в частности металлургии и железной руды.

Напомним:

За год интенсивность обстрелов портовой инфраструктуры существенно возросла: если в 2024 году было зафиксировано 36 атак, то в 2025 году их количество увеличилось до 96. В 2025 году было повреждено 325 объектов портовой инфраструктуры.





