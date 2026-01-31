Ряд производителей молока могут приостановить работу ферм из-за падения закупочных цен – пока они еще надеются на сигналы о восстановлении рынка.

"Из-за перебоев с энергоснабжением и затруднен сбыт молочных продуктов заводы- переработчики сокращают потребление сырого молока и снижают закупочные цены", – говорится в публикации.

Очередная волна сокращения цен состоится в начале февраля, рассказала гендиректор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк в комментарии Latifundist.com.

"Молочным фермам с 1 февраля снизили цену на 0,5-1 грн/кг, то есть диапазон цен на экстрагатунок опустился до 14,0 — 13,5 грн/кг.", — отметила глава ассоциации. "Кроме того, отдельные заводы сократили объем закупки молока — из-за последствий перебоев энергоснабжения, трудностей со сбытом готовой продукции, давлением импортной "молочки" в торговых сетях", – рассказала она.

Она напомнила, что тренд на удешевление молочного сырья и продуктов его переработки является глобальным — в отрасли продолжается крупнейший за последние 30 лет кризис, который накрыл ключевые молочные регионы — Европу, Америку, Новую Зеландию.

Восстановление спроса на животные и молочные белки ожидается только в сентябре - октябре 2026 года, поэтому некоторые украинские малые и средние фермы думают о временной остановке работы.

"Некоторые хозяйства говорят нам, что ждут до марта: если с рынка не будет позитивных сигналов о восстановлении, то будут принимать решение о том, чтобы не сеять кукурузу на силос, докармливать скоту остатки кормов 2025 года и прекращать работу молочной фермы", — подчеркнула Лавренюк.

Об убытках из-за низких закупочных цен на сырое молоко рассказывает также Дмитрий Соломаха, директор СООО "Победа" в Черкасской области. По его данным, с 1 февраля сырое молоко будет закупаться по 14,0 грн/кг (€0,27/кг) без НДС за молоко жирностью 3,6% и белком 3,0%.

"Для примера, весь 2025 год средняя цена составляла €0,36-0,4/кг. В условиях работы на генераторах и высоких цен на корма себестоимость производства 1 кг молока на 1 февраля — 15,30 грн/кг (€0,36-0,4/кг). "Победа" ежедневно имеет убыток: 1,3 грн * 27 тыс. грн = 36 тыс. грн. За февраль будет около 1 млн грн убытка", — цитирует его Latifundist.com.

Зато тенденция на снижение закупочных цен до уровня 12 грн/кг без НДС продолжается, добавляет он. При такой цене сырого молока убытки хозяйства вырастут втрое — до 90 тысяч гривен ежедневно, или почти три миллиона гривен в месяц.

Из-за убытков руководитель планирует быстро принимать тяжелые решения, среди них – пересмотреть расходы и отложить все инвестиции, которые не снижают себестоимость молока, увеличение нагрузки на работников без повышения зарплат, часть коллектива должна уйти в отпуск за свой счет или изменить специализацию.

Также среди вариантов – остановить кредитование, а оплату ТМЦ осуществлять из тех средств, которые есть на счету и выбраковка больных и малопродуктивных коров и телят.

По прогнозу, восстановление цен на молоко будет в третьем квартале 2026 года, говорится в публикации.

Средняя закупочная цена молока по состоянию на 20 января составила 14,35 грн/кг без НДС, что на 85 коп. меньше относительно предыдущего месяца.

По состоянию на 9 декабря средняя закупочная цена молока в Украине составляла 15,80 грн/кг без НДС, что на 1,15 грн меньше относительно предыдущего месяца.

Украина в декабре экспортировала 10,38 тыс. т молочных продуктов на сумму 25,92 млн долл. Натуральные объемы экспорта сократились на 0,3%, а денежная выручка сократилась на 6% относительно ноября. Относительно декабря 2024 года объемы экспорта выросли на 44%, а выручка увеличилась на 51%.

Союз молочных предприятий Украины ранее прогнозировал, что молочные животные фермы в 2025 году дадут на 200 тысяч молока больше, чем в прошлом, а поступления молока на переработку превысят 3,6 млн тонн против 3,2 млн тонн в 2024 году.

Также сообщалось, что несмотря на стабильный спрос, украинские производители вынуждены сокращать выпуск сыров из-за усиления конкуренции с более дешевым импортом из ЕС. В середине октября для украинских сыроделов ситуация на внутреннем рынке продолжала ухудшаться. Эксперты прогнозировали, что в четвертом квартале ожидается дальнейшее сокращение производства.

