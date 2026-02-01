Одесская теннисистка Элина Свитолина впечатляюще начала сезон 2026 года, продемонстрировав высокий уровень игры на Открытом чемпионате Австралии. В четвертьфинале Элина уверенно обыграла третью ракетку мира Коко Гофф со счётом 6:1, 6:2 за 59 минут, пройдя в полуфинал турнира.

За выход в финал Свитолина встретится с первой ракеткой мира «нейтральной» Ариной Соболенко. Матч состоится 29 января. Для Элины это четвертый полуфинал турниров «Большого шлема» и первый с Уимблдона 2023 года. Она также стала второй украинкой, добравшейся до этой стадии Australian Open — два года назад в полуфинале сыграла Дайана Ястремская.

Свитолина уже достигла одной из главных целей сезона — возвращения в топ-10 мирового рейтинга WTA, где она в последний раз находилась в октябре 2021 года. В 2026 году Элина выиграла уже 10 матчей без поражений, включая титул турнира в Окленде и пять побед на Australian Open.

В активе спортсменки бронзовая олимпийская медаль Токио-2020, 18 титулов WTA в одиночном разряде, включая победу на итоговом турнире WTA Finals 2018 года, а также три полуфинала турниров Большого шлема. Она является полуфиналисткой Кубка Billie Jean King Cup 2025 в составе сборной Украины.

