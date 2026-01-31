 
"Джентльменська угода": Україна пропонувала РФ "енергетичне перемир'я" в Абу-Дабі, — NYT

Источник NYT в Офисе президента утверждает, что предложение временно прекратить огонь по энергообъектам прозвучало на трехсторонних встречах в Абу-Даби 23-24 января от украинской стороны. Россияне согласились на словах, без письменного подкрепления.

О том, как было достигнуто временное "энергетическое перемирие", пишет The New York Times со ссылкой на советника администрации президента Украины, который говорил на условиях анонимности. Он назвал паузу в обстрелах "джентльменским соглашением" между переговорщиками, отметив, что оно не было соблюдено сразу.

По словам неназванного советника Офиса президента Украины, в минувшие выходные во время встречи с российскими переговорщиками в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах о приостановлении ударов просила украинская делегация. Россияне согласились, но не подкрепили свое согласие письменно.

Эксперт по вопросам России и Украины в вашингтонской исследовательской организации RAND Corporation Сэмюэл Чарап сказал изданию, что временное "энергетическое перемирие" может быть "мерой по укреплению доверия" для "демонстрации серьезности цели в переговорах".

"Это не говорит о том, что удары закончатся навсегда", — отметил эксперт.

"Энергетическое перемирие" в Украине: что известно

О временном "энергетическом перемирии" в Украине утром 29 января начали писать российские военные корреспонденты, однако официальных подтверждений этому не было. Журналист Financial Times Кристофер Миллер писал, что украинские власти узнали о "перемирии" только со слов президента США Дональда Трампа.

29 января Трамп подтвердил "энергетическое перемирие" и заявил, что оно продлится неделю.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 30 января заявил, что Россия согласилась не бить по энергосистеме Украины до 1 февраля по просьбе президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января отметил, что РФ изменила тактику во время "энергетического перемирия". По его словам, оккупанты переориентировали атаки на логистику и жилые районы. Также, комментируя "энергетическое перемирие" с РФ, Зеленский рассказал, что прямого диалога и официальных договоренностей между украинской и российской сторонами не было, однако Украина будет воздерживаться от ударов по энергетике РФ, если Россия не будет бить по украинским энергообъектам.

 

Наш сайт рекомендует:

