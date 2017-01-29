Социальные проекты НУ «ОЮА» и МГУ в действии (фото)

В Одессе есть места районы и кварталы, которые на столетия запечатлели в памяти горожан имена меценатов и благотворителей. Людей, которые своими реальными делами творили добро, а не «заговаривали» проблему благотворительности. Одесситы с признательностью вспоминают имена Григория Маразли, Елизаветы Воронцовой, Роксаны Эдлинг, Александра Стурдзы и многих, многих других.
К примеру, одесситы прекрасно знают исторический район – Воронцовку, где до революции размещались детский приют, госпиталь, дом для престарелых.
Из современных народных топонимов можно выделить «киваловский квартал» - ухоженный район Фонтана, где размещаются комфортабельные корпуса Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета, юридического лицея, спорткомплекс, студенческой церкви, юридической клиники, общежитий, а чуть дальше – дом приемов, еще один спорткомплекс и красивая набережная.
А все потому что служение городу и горожанам является жизненным кредо народного депутата Украины, Почетного гражданина Одессы и Одесской области, почетного президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова.
Внедрение в жизнь социальных проектов – одно из важнейших направлений деятельности НУ «ОЮА» и МГУ. Здесь с одинаковой ответственностью относятся к работе юридической клиники, где каждый одессит может получить бесплатную юридическую консультацию, деятельности компьютерных курсов для пожилых горожан, внедрению программы оказания помощи переселенцам и детям из малообеспеченных и многодетных семей, или к проведению субботников по уборке территории склонов, парков и улиц родного города.
Более 18 лет в Одессе работает социальный проект Юракадемии - юридическая клиника. За все время деятельности юридической клиники НУ «ОЮА» безвозмездную правовую помощь получило около 150 000 граждан, а более пяти тысяч студентов Университета имели возможность приобрести дополнительных теоретических знаний и практических навыков. В последние десять лет материально-техническая база юридической клиники НУ «ОЮА» является одной из лучших не только в Украине, но и среди аналогичных институций в странах ближнего зарубежья и Европы.
Очень важно, чтобы каждый, кто имеет малейшую возможность, помогал в реализации социальных проектов. Тогда у нас все сложится. Ведь сегодня реально тяжело выжить, и мы серьезно должны подойти к вопросу организации и развития сети бесплатных столовых, их у нас, к великому сожалению, не хватает»,
К слову социальные проекты «Юридическая клиника» и «Компьютерные курсов для пожилых людей», коллективы НУ «ОЮА» и МГУ были удостоены почетных наград Пятого благотворительного бала, который организовывает портал социальных проектов «Твой город».
На базе МГУ вот уже несколько лет подряд воплощаются в жизнь несколько социальных проектов. Одним из наиболее успешных является работа бесплатных компьютерных курсов для пожилых одесситов.
А еще в планах – чтобы каждый студент, а их в двух вузах насчитывается около десяти тысяч, и каждый преподаватель, их в вузах около трех тысяч, высадил по одному дереву. А если к этой инициативе подключатся студенты остальных вузов, то наш город будет значительно озеленен.
Следует отметить, что, начиная с 2000 года Международным гуманитарным университетом на побережье 8 станции Большого Фонтана были проведены масштабные берегоукрепительные работы, обозначены новые границы пляжа и проложена пешеходная дорога для набережной. Не остались без внимания и склоны – производилось их укрепление и озеленение, было высажено более 5000 деревьев и кустов, посеян газон. Последние штрихи благоустройства – высадка газонов и установка лавочек – и прибрежную зону на 8 станции Большого Фонтана было просто не узнать.