Социальные проекты НУ «ОЮА» и МГУ в действии (фото)

В Одессе есть места районы и кварталы, которые на столетия запечатлели в памяти горожан имена меценатов и благотворителей. Людей, которые своими реальными делами творили добро, а не «заговаривали» проблему благотворительности. Одесситы с признательностью вспоминают имена Григория Маразли, Елизаветы Воронцовой, Роксаны Эдлинг, Александра Стурдзы и многих, многих других.

К примеру, одесситы прекрасно знают исторический район – Воронцовку, где до революции размещались детский приют, госпиталь, дом для престарелых.

Из современных народных топонимов можно выделить «киваловский квартал» - ухоженный район Фонтана, где размещаются комфортабельные корпуса Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета, юридического лицея, спорткомплекс, студенческой церкви, юридической клиники, общежитий, а чуть дальше – дом приемов, еще один спорткомплекс и красивая набережная.

А все потому что служение городу и горожанам является жизненным кредо народного депутата Украины, Почетного гражданина Одессы и Одесской области, почетного президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова.

Внедрение в жизнь социальных проектов – одно из важнейших направлений деятельности НУ «ОЮА» и МГУ. Здесь с одинаковой ответственностью относятся к работе юридической клиники, где каждый одессит может получить бесплатную юридическую консультацию, деятельности компьютерных курсов для пожилых горожан, внедрению программы оказания помощи переселенцам и детям из малообеспеченных и многодетных семей, или к проведению субботников по уборке территории склонов, парков и улиц родного города.

Более 18 лет в Одессе работает социальный проект Юракадемии - юридическая клиника. За все время деятельности юридической клиники НУ «ОЮА» безвозмездную правовую помощь получило около 150 000 граждан, а более пяти тысяч студентов Университета имели возможность приобрести дополнительных теоретических знаний и практических навыков. В последние десять лет материально-техническая база юридической клиники НУ «ОЮА» является одной из лучших не только в Украине, но и среди аналогичных институций в странах ближнего зарубежья и Европы.



Очень важно, чтобы каждый, кто имеет малейшую возможность, помогал в реализации социальных проектов. Тогда у нас все сложится. Ведь сегодня реально тяжело выжить, и мы серьезно должны подойти к вопросу организации и развития сети бесплатных столовых, их у нас, к великому сожалению, не хватает», «Мы знаем, как тяжело даются социальные проекты. 18 лет существует в нашем городе бесплатная юридическая клиника, и мы гордимся этим нашим социальным проектом. В день там принимают 30-40 человек, по выходным дням бывает и до 60-ти. К нам приходят социально незащищенные горожане, которые не могут позволить себе пользоваться платными адвокатскими услугами. Высадка деревьев – это тоже социальный проект. Подчеркну, нет крупных и мелких проектов. Каждый социальный проект по-своему ценен, если он востребован. Если ими не заниматься систематически, они не будут работать.Очень важно, чтобы каждый, кто имеет малейшую возможность, помогал в реализации социальных проектов. Тогда у нас все сложится. Ведь сегодня реально тяжело выжить, и мы серьезно должны подойти к вопросу организации и развития сети бесплатных столовых, их у нас, к великому сожалению, не хватает»,

К слову социальные проекты «Юридическая клиника» и «Компьютерные курсов для пожилых людей», коллективы НУ «ОЮА» и МГУ были удостоены почетных наград Пятого благотворительного бала, который организовывает портал социальных проектов «Твой город».

«Я верю в свой город и в свою страну, и поэтому вместе с моими единомышленниками мы внедряем в жизнь целый ряд социальных проектов по созданию условия для облегчения жизни самым незащищенным на сегодняшний день людям — пожилым одесситам, детям, которые нуждаются в нашей поддержке»,

— подчеркнул Сергей Кивалов.

«Нами разработана целая социальная программа, связанная с ребятами из школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями. К примеру, эти ребятишки могут посещать Одесский биопарк, или дельфинарий. Такие визиты дают им главное — прекрасное настроение. Это и очень трогательно, и, одновременно, очень важно: им здесь комфортно, уютно, все им искренне рады. Самое главное — они чувствуют свою необходимость, свою нужность, они понимают, что приносят пользу. Ну а впереди, как я уже сказал — реализация большой социальной программы по оказанию помощи, по поддержке всех этих ребят. Пусть же ощущают себя любимыми, нужными, то есть, равными среди равных!»,

— говорит Сергей Кивалов.

На базе МГУ вот уже несколько лет подряд воплощаются в жизнь несколько социальных проектов. Одним из наиболее успешных является работа бесплатных компьютерных курсов для пожилых одесситов.

«Уже четыре года работает этот социальный проект. Пожилые одесситы заслужили, чтобы им оказывали бесплатную юридическую помощь, помощь в освоении компьютера. Ведь они всю жизнь работали, платили налоги, сейчас находитесь на пенсии, и не их вина, что эти пенсии зачастую позволяют вам лишь еле-еле сводить концы с концами. Государство обязано заботиться о них, но так получается, что и люди остаются один на один со своими проблемами. В наших планах — создание бесплатных кафе для и сети социальных аптек. Если правительство неспособно оказать реальную помощь людям, то ее окажем мы»,

— отметил Сергей Кивалов.

А еще в планах – чтобы каждый студент, а их в двух вузах насчитывается около десяти тысяч, и каждый преподаватель, их в вузах около трех тысяч, высадил по одному дереву. А если к этой инициативе подключатся студенты остальных вузов, то наш город будет значительно озеленен.

Следует отметить, что, начиная с 2000 года Международным гуманитарным университетом на побережье 8 станции Большого Фонтана были проведены масштабные берегоукрепительные работы, обозначены новые границы пляжа и проложена пешеходная дорога для набережной. Не остались без внимания и склоны – производилось их укрепление и озеленение, было высажено более 5000 деревьев и кустов, посеян газон. Последние штрихи благоустройства – высадка газонов и установка лавочек – и прибрежную зону на 8 станции Большого Фонтана было просто не узнать.

«Это реальный вклад студентов, сотрудников, преподавателей вузов, жителей района на благо города. Это объединяет нас, одесситов. Давайте все вместе наводить порядок в нашем любимом городе. Хватит уже ходить в балаклавах, жечь шины, пикетировать и митинговать. Давайте делать что-то полезное для города. Объединимся ради общего дела и сделаем облик нашего города таким, каким он должен быть»,

- призвал Сергей Кивалов.