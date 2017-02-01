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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)

Категория: Первая полоса / Новости


Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)

4 февраля 2017 года, ранним утром по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер для поклонения и молитвы людей, которые по состоянию здоровья не могут сами прибыть в Спасо-Преображенский собор.

Монахи греческого монастыря и духовенство Одесской епархии обошли все отделения и палаты с тяжелыми больными, где каждый пациент смог помолиться святому великомученику и целителю Пантелеимону, дабы испросить для себя помощи святого. Также всем больным были розданы иконки великомученика Пантелеимона, освященные на ковчеге с его честными мощами.

Персонал медучрежедния и пациенты выражали сердечную благодарность митрополиту Агафангелу, греческим монахам и священнослужителям Одесской епархии за то, что они смогли привезти эту великую святыню в онкологическую больницу, так как это, является единственной надеждой на укрепление душевных и телесных сил, находящихся на излечение тяжело болящих людей.

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Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесский областной онкологический диспансер (фото)
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