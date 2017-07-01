 
Информация к новости
  • Просмотров: 194
  • Дата: Вчера, 21:43
Вчера, 21:43

Воронцовский переулок преображается

Категория: Первая полоса / Новости


Воронцовский переулок преображается

В Воронцовском переулке завершается текущий ремонт фасадов зданий и других исторических объектов.

В этом году запланировано отремонтировать 19 таких объектов. Из них 11 – фасады исторических зданий, в том числе объекты культурного наследия.

В настоящий момент работы продолжаются на объектах дома № 2 по Воронцовскому переулку. По всем другим адресам работы по текущему ремонту фасадов выполнены.

В связи с тем, что Воронцовский переулок в дальнейшем планируется сделать   пешеходной зоной, управление дорожного хозяйства Одесского горсовета разрабатывает проектно-сметную документацию по капитальному ремонту тротуаров и дорожного покрытия Воронцовского переулка.

Галерея

prev

Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
Воронцовский переулок преображается
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 