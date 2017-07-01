За знаниями и престижной профессией в Медицинский институт МГУ

Работа провизора всегда считалась престижной. А с развитием фармацевтического рынка в Украине она приобрела еще большую значимость и актуальность. Овладеть этой профессией можно в Медицинском институте Международного гуманитарного университета.

Представители фармацевтических фирм практически сражаются за наших выпускников, поэтому у нас 100 % показатель трудоустройства. Все желающие могут сразу выбрать себе специальности фармацевтических фирм и проходить обучение в нашем университете, - подчеркнул директор Медицинского института МГУ Виталий Штурминский.

Ирина Пинчук 10 лет работала в лаборатории городской больницы. Желание познать новую специальность и открыть новые перспективы карьерного роста привели её в Международный гуманитарный университет на специальность «Фармация»:

Хочется совершенствовать своё профессиональное мастерство, учиться чему-то новому и расширять границы своей профессии. И Международный гуманитарный университет – это прекрасное высшее учебное заведение, где дают действительно необходимые знания. А поэтому я уверена, что по окончании университета добьюсь больших профессиональных успехов по выбранной специальности.

Выпускница Одесского медицинского института МГУ Елена Ошорская рассказала, почему она выбрала для обучения именно этот вуз:



Ранее я закончила курсы косметологии и стала косметологом, однако сейчас захотела получить высшее образование по специальности провизора- косметолога. Решила поближе узнать о Международном гуманитарном университете, ознакомилась с расписанием – здесь изучаются очень интересные и нужные предметы, именно те, которые мне хотелось бы знать лучше. Поэтому мой выбор вуза пал именно на Международный гуманитарный университет.



Также в структуре Медицинского института осуществляется подготовка будущих стоматологов. В этом году из стен вуза впервые выпускаются профессиональные стоматологи. Причем, это специалисты, которые прошли качественную практическую подготовку. Теперь оттачивать своё мастерство будущие специалисты могут в двух современных университетских клиниках.

В нашем распоряжении есть две современные стоматологические клиники, оснащённые всех необходимым медицинским оборудование. Они называются студенческие потому что большую часть практических занятий будущие стоматологи будут проводить в клинике – возле кресла либо возле современных фантомов, полностью имитирующих ротовую полость человека. Во время практических занятий на 5 курсе будут уже работать у кресла пациента - ассистировать опытным врачам-стоматологам, которые имеют высшую категорию либо это преподаватели нашего университета, - рассказал директор Медицинского института МГУ Виталий Штурминский.

Опытный преподавательский состав и открытие базы для прохождения практики – это весомый аргумент для выбора медицинского института. Выпускники Одесского медицинского института востребованы не только на украинском, но и на зарубежном рынке труда, а поэтом уверены в завтрашнем дне. Выпускница МГУ по специальности «Стоматологи» Анжелика Смульская уже знает, где будет работать по окончании университета:

По поводу трудоустройства есть определённые наработки – после окончания интернатуры я планирую работать врачом-терапевтом стоматологом, ведь у меня есть для этого все необходимые знания и практические навыки.

При вузе также открыт Медицинский колледж. Поступить в колледж можно на базе девяти классов. А выпускники, у которых есть аттестат с отличием – зачисляются в колледж на основании собеседования без сдачи каких-либо вступительных экзаменов. Затем выпускники колледжа становятся студентами сразу третьего курса Медицинского института.

Я закончил медицинский колледж и теперь планирую поступать на третий курс медицинского института на специальность провизор. Я сделал выбор своей будущей специальности на основе того, что специальность провизор очень перспективна в развитии и в финансовой части, - поделился планами выпускник Медицинского колледжа Михаил Бондаренко.

Приём документов в вуз продлится до 26 июля. Выпускники девятых классов могут подавать документы для поступления в Медицинский колледж до 22 июля, а выпускники одиннадцатых классов – до 8-го августа на базе двух сертификатов Внешнего независимого тестирования.