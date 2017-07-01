За знаниями и престижной профессией в Медицинский институт МГУ

Работа провизора всегда считалась престижной. А с развитием фармацевтического рынка в Украине она приобрела еще большую значимость и актуальность. Овладеть этой профессией можно в Медицинском институте Международного гуманитарного университета.
Ирина Пинчук 10 лет работала в лаборатории городской больницы. Желание познать новую специальность и открыть новые перспективы карьерного роста привели её в Международный гуманитарный университет на специальность «Фармация»:
Выпускница Одесского медицинского института МГУ Елена Ошорская рассказала, почему она выбрала для обучения именно этот вуз:
Ранее я закончила курсы косметологии и стала косметологом, однако сейчас захотела получить высшее образование по специальности провизора- косметолога. Решила поближе узнать о Международном гуманитарном университете, ознакомилась с расписанием – здесь изучаются очень интересные и нужные предметы, именно те, которые мне хотелось бы знать лучше. Поэтому мой выбор вуза пал именно на Международный гуманитарный университет.
Также в структуре Медицинского института осуществляется подготовка будущих стоматологов. В этом году из стен вуза впервые выпускаются профессиональные стоматологи. Причем, это специалисты, которые прошли качественную практическую подготовку. Теперь оттачивать своё мастерство будущие специалисты могут в двух современных университетских клиниках.
Опытный преподавательский состав и открытие базы для прохождения практики – это весомый аргумент для выбора медицинского института. Выпускники Одесского медицинского института востребованы не только на украинском, но и на зарубежном рынке труда, а поэтом уверены в завтрашнем дне. Выпускница МГУ по специальности «Стоматологи» Анжелика Смульская уже знает, где будет работать по окончании университета:
При вузе также открыт Медицинский колледж. Поступить в колледж можно на базе девяти классов. А выпускники, у которых есть аттестат с отличием – зачисляются в колледж на основании собеседования без сдачи каких-либо вступительных экзаменов. Затем выпускники колледжа становятся студентами сразу третьего курса Медицинского института.
Приём документов в вуз продлится до 26 июля. Выпускники девятых классов могут подавать документы для поступления в Медицинский колледж до 22 июля, а выпускники одиннадцатых классов – до 8-го августа на базе двух сертификатов Внешнего независимого тестирования.