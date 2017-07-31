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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки

В Одессе на мосту Коцебу начали устанавливать отреставрированные исторические решётки.

Мост Коцебу был открыт в 1892 году. Архитектор Ландесман С.А., инженер Гаррис Е.Г. Металлический каркас моста был изготовлен в Париже на том же заводе, что и Эйфелева башня, собрали мост уже на месте — в Одессе.

Мост назван по имени Новороссийского генерал-губернатора Павла Евгеньевича Коцебу, находившегося на этом посту с 1862 года по 1874 год.

На ажурном чугунном ограждении — старый герб Одессы: вверху — двуглавый орёл (символ Российской империи), внизу — якорь-кошка (символ морского города).

 

На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки

 

Реконструкция моста Коцебу на улице Бунина началась в июне 2016 года. В мэрии пообещали сохранить внешний вид моста максимально аутентичным.

 

Галерея

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На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки
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