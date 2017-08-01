Украинская морская партия Сергея Кивалова в авангарде социальных инициатив

На этой неделе состоялась сессия Одесского городского совета. В повестке дня был всего один вопрос – «Общественный бюджет», который приняли единогласно. Депутаты Одесского горсовета выделили около 100 миллионов гривен на социальные проекты. В рамках инициативы «Общественный бюджет» будут профинансированы 40 инициатив. Это и энергоэффективность, и медицинское оборудование для муниципальных больниц, и благоустройство парков. За проект проголосовали 54 депутата – абсолютно все, присутствующие на сессии.

Один из проектов, победивших в конкурсе, – это школьная форма для детей с особыми потребностями.

Эту важнейшую социальную инициативу предложили депутаты от Украинской морской партии Сергея Кивалова. Этот крайне необходимый проект набрал более 2500 голосов одесситов. Украинская морская партия Сергея Кивалова будет и в дальнейшем реализовывать подобные проекты,

– отметил депутат городского совета Владимир Корниенко.

Проект «Общественный бюджет» – это попытка расширить прямой диалог власти с общественностью города. Горожане активно откликнулись своими предложениями по участию в проекте, не может не вызывать удовлетворения разноплановость предложенных проектов. Со своей стороны, депутатский корпус, сделал все возможное, чтобы выделить максимальное количество денег, для того, чтобы наибольшее количество инициатив горожан были реализованы.

Городской бюджет Одессы потратит 100 миллионов гривен. Наш город на первом месте в стране по количеству выделенных денег на реализацию инициатив громады. К примеру, в Киеве это 50 миллионов гривен, в Днепре – 10 миллионов, в Тернополе – 5 миллионов, в Хмельницком – вообще 1 миллион гривен.

Один миллион гривен – может показаться довольно значительной цифрой, однако, если учесть то количество проблем, которые есть в каждом городе и количество средств, направленных решения, то понимаешь, что – за один миллион гривен в целом городе ничего значительного сделать невозможно.

Абсолютно все присутствующие в зале депутаты проголосовали «за», то есть, не было даже воздержавшихся, то есть он принимался в атмосфере максимальной демократичности, когда все разногласия снимались в результате предварительных процедур.

Мы не видели ни одного политического лозунга в рамках обсуждения «Общественного бюджета». Одесситы, безусловно, симпатизируют разным политическим партиям, и представители Украинской морской партии Сергея Кивалова также принимали активнейшее участие. Подавали проекты, голосовали, участвовали в интерактивах. Но то, что этот проект был без политики, я считаю, это наша победа, и результат налицо,

– рассказывает руководитель фракции УМП Светлана Осауленко.

Необходимо отметить, что изменение в бюджет, поддержали не только депутаты, но и общественные организации, которые очень часто критикуют власть, а также представители СМИ. Многие из них на сессии городского совета выступили с благодарностью городской исполнительной власти и городскому совету за то, что те прислушались к мнению горожан и все вместе осуществили принцип народовластия на деле.

Конкретно по проектам, которые были предложены, могу сказать, что проектов было огромное количество. Варьировались они от медицинской сферы до благоустройства, от информационных технологий до школьной формы. Всего по голосованию победило 40 проектов – это достаточно большое количество, с бюджетом от 300 тысяч до 5 миллионов (5 миллионов – это была граничная сумма на один из проектов). На 40-м месте – проект, который набрал минимальное количество голосов – 2300, на первом – более 2700 голосов. Вы представляете, что такое 40 проектов? Это 40 желаний граждан, 40 уникальный интересных идей. Представлю, по крайней мере, несколько из них. На первом месте по количеству голосов проект по закупке городом маммографа для 5-й поликлиники. Действительно, в городе есть насущные проблемы – это большие очереди на данную услугу, которые составляют порядка 3-4 месяцев. Конечно же, люди чувствуют потребность в этом, они выдвинули идею, сами за нее проголосовали и победили в этом проекте. И на сегодняшний день городская власть, городской совет реализует желание, чаяние одесситов и этот проект исполнит. Еще один из проектов-лидеров – это световое шоу фонтанов в дендропарке Победы: очень интересный проект, он позволит и городу развиваться, и привлечь больше туристов, сделать что-то хорошее и красивое для благоустройства. Приятно, что такая классная, красивая, интересная идея возникла у людей, у наших одесситов, они ее выдвинули, всем она понравилась и победила, и городская власть ее исполнит. Эту тему можно развивать дальше, поскольку было очень много интересных проектов. Приведу еще один пример – единый медицинский портал, который позволит горожанам получать очень качественные медицинские услуги, получать онлайн информацию о тех услугах, которые предоставляются: какие врачи в каких учреждениях принимают, где есть очереди, где можно получить помощь медицинского характера по тому или другому заболеванию. То есть, те услуги, которые облегчат получение медицинской помощи одесситам. Отличный, на мой взгляд, проект, и он тоже победил и будет реализовываться. На все это город выделил деньги, мы приняли изменения в бюджете, и с удовольствием в дальнейшем будем поддерживать такие проекты, – рассказывает представитель фракции УМП, депутат городского совета Алексей Кисловский.

Сюда же можно отнести проект возрождения одесского планетария, проект патриотического воспитания в сквере Героической обороны Одессы. Сам факт того, что одесситы сами инициируют патриотическое воспитание не может не внушать оптимизм.

Говоря о подготовке к конкурсу, то 256 инициатив и 147 проектов было допущено к голосованию на общую сумму 352 миллиона. А одесситы уже выбирали лучшие.

Можно сказать, что проект состоялся, несмотря на то, что были некоторые шероховатости в его проведении.

Я думаю, что мы будем собираться с конкурсной комиссией и дорабатывать положение на следующий год. Это пилотный проект в нем не могло быть сразу все учтено. Хотелось увидеть инновационные проекты. К примеру, недооценены комиссией были важные, на мой взгляд, проекты, поданные молодыми ребятами: USB-зарядки в трамваях и троллейбусах, проект создания минигромад, а также проект новой концепции общественного телевидения, превращающее телевидение из средства массовой информации в средство массовой коммуникации горожан. Я как человек, работающий в сфере образования понимаю, что это очень важно для студентов и молодежи. Хочется, чтобы таких проектов было как можно больше — рассказывает руководитель фракции УМП Светлана Осауленко.

В рамках проведения конкурса не существовало ограничений для участников, могли участвовать как отдельные граждане и их объединения, так и целые коммунальные предприятия.

И это закономерно, ведь современные руководители ищут новые возможности финансирования, привлекая средства для оснащения, вверенных им учреждений, последнему слову техники.

Сегодня очень важно, проводить подобные мероприятия, так как возникают ситуации, когда люди считают, что власть их не слышит. В данном случае проект «Общественный бюджет» как раз предусматривает тесное взаимодействие горожан и власти. И конечно проект нужно совершенствовать, ведь в таком большом городе, как Одесса, в котором проживает миллион жителей, может возникнуть масса инновационных идей, которых нет нигде в мире и Украинская морская партия Сергея Кивалова не останется в стороне от внедрения всего нового и прогрессивного!

, – подчеркивает руководитель фракции УМП в городском совете Светлана Осауленко.

А одесситам остается только писать новые проекты для улучшения жизни в нашем прекрасном городе, а все самое лучшее обязательно реализуется.