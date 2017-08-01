Украинская морская партия Сергея Кивалова в авангарде социальных инициатив

На этой неделе состоялась сессия Одесского городского совета. В повестке дня был всего один вопрос – «Общественный бюджет», который приняли единогласно. Депутаты Одесского горсовета выделили около 100 миллионов гривен на социальные проекты. В рамках инициативы «Общественный бюджет» будут профинансированы 40 инициатив. Это и энергоэффективность, и медицинское оборудование для муниципальных больниц, и благоустройство парков. За проект проголосовали 54 депутата – абсолютно все, присутствующие на сессии.
Один из проектов, победивших в конкурсе, – это школьная форма для детей с особыми потребностями.
Проект «Общественный бюджет» – это попытка расширить прямой диалог власти с общественностью города. Горожане активно откликнулись своими предложениями по участию в проекте, не может не вызывать удовлетворения разноплановость предложенных проектов. Со своей стороны, депутатский корпус, сделал все возможное, чтобы выделить максимальное количество денег, для того, чтобы наибольшее количество инициатив горожан были реализованы.
Городской бюджет Одессы потратит 100 миллионов гривен. Наш город на первом месте в стране по количеству выделенных денег на реализацию инициатив громады. К примеру, в Киеве это 50 миллионов гривен, в Днепре – 10 миллионов, в Тернополе – 5 миллионов, в Хмельницком – вообще 1 миллион гривен.
Один миллион гривен – может показаться довольно значительной цифрой, однако, если учесть то количество проблем, которые есть в каждом городе и количество средств, направленных решения, то понимаешь, что – за один миллион гривен в целом городе ничего значительного сделать невозможно.
Абсолютно все присутствующие в зале депутаты проголосовали «за», то есть, не было даже воздержавшихся, то есть он принимался в атмосфере максимальной демократичности, когда все разногласия снимались в результате предварительных процедур.
Необходимо отметить, что изменение в бюджет, поддержали не только депутаты, но и общественные организации, которые очень часто критикуют власть, а также представители СМИ. Многие из них на сессии городского совета выступили с благодарностью городской исполнительной власти и городскому совету за то, что те прислушались к мнению горожан и все вместе осуществили принцип народовластия на деле.
Сюда же можно отнести проект возрождения одесского планетария, проект патриотического воспитания в сквере Героической обороны Одессы. Сам факт того, что одесситы сами инициируют патриотическое воспитание не может не внушать оптимизм.
Говоря о подготовке к конкурсу, то 256 инициатив и 147 проектов было допущено к голосованию на общую сумму 352 миллиона. А одесситы уже выбирали лучшие.
Можно сказать, что проект состоялся, несмотря на то, что были некоторые шероховатости в его проведении.
Я думаю, что мы будем собираться с конкурсной комиссией и дорабатывать положение на следующий год. Это пилотный проект в нем не могло быть сразу все учтено. Хотелось увидеть инновационные проекты. К примеру, недооценены комиссией были важные, на мой взгляд, проекты, поданные молодыми ребятами: USB-зарядки в трамваях и троллейбусах, проект создания минигромад, а также проект новой концепции общественного телевидения, превращающее телевидение из средства массовой информации в средство массовой коммуникации горожан. Я как человек, работающий в сфере образования понимаю, что это очень важно для студентов и молодежи. Хочется, чтобы таких проектов было как можно больше — рассказывает руководитель фракции УМП Светлана Осауленко.
В рамках проведения конкурса не существовало ограничений для участников, могли участвовать как отдельные граждане и их объединения, так и целые коммунальные предприятия.
И это закономерно, ведь современные руководители ищут новые возможности финансирования, привлекая средства для оснащения, вверенных им учреждений, последнему слову техники.
А одесситам остается только писать новые проекты для улучшения жизни в нашем прекрасном городе, а все самое лучшее обязательно реализуется.