Православные отмечают праздник Медового Спаса!

14 августа православные христиане отмечают первый в череде трёх больших праздников, посвящённых Спасителю – Медовый Спас, или как его ещё принято называть в народе – Маковей. Медовый Спас связан сразу с несколькими важными христианскими событиями – в этот день православная церковь отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста, а в храмах полагается вынесение и поклонение Животворящему Кресту, чтобы избавиться от болезней и очиститься от грехов. Также 14 августа почитают день памяти семи мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара, которые в 166 году до н. э. приняли мученическую смерть от сирийского царя Антиоха Эпифана за свою веру в Бога. В православной традиции Маккавеи олицетворяют символ нерушимости в соблюдении христианских заповедей. В народе издавна считалось, что само название праздника Маковей произошло путем наложения имени Маккавея и созвучного с ним растения мака, который созревает к этому времени. Своё второе название Медовый Спас получил потому, что к этому времени как раз наступает время сбора мёда из ульев. По церковной традиции именно с этого дня можно было употреблять в пищу мёд. Именно с Маковея начинается Успенский пост, который длится всего 2 недели до 28 августа, но является таким же строгим, как и Великий пост.

В праздник Маковея в храмах проводят торжественное богослужение и освящают воду и корзинки с дарами природы, которые приносят верующие. В день Медового Спаса искренне желаю Вам крепкого здоровья, радости, тепла и уюта в Ваши дома! — написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.