Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио

Основатель макотокай карате, самый молодой в мире сансэй 9 дана и президент мировой ассоциации этого вида спорта Пауло Балаффио уже второй раз посетил Одессу.

Сансэй Пауло Балаффио встретился с народным депутатом Украины и президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Киваловым и обсудил с ним перспективу проведения чемпионата Европы в Одессе.

Многие наши студенты уже сегодня показывают высокие достижения в разделе этого боевого вида искусства. Мы всегда развивали, и будем продолжать развивать, в первую очередь, студенческий спорт. Ведь со временем это перерастает в профессиональный спорт. Именно для этого мы создали современную спортивную инфраструктуру, которая является тренировочной базой для будущих чемпионов мира и Европы. Считаю, что у нас есть все возможности достойно принять чемпионат мира по Макотокай карате в Одессе в следующем году. Это будет историческое событие не только для нашего университета, города, но и для страны! — отметил Сергей Кивалов.

Также в рамках визита легендарный наставник провел мастер класс для всех желающих, показал собственную методику подготовки и рассказал о специфике этого уникального вида карате.

Этот стиль был основан много лет назад. В его основу легла эффективность. Объединения разума и силы и действия. На этих постулатах и держится макотокай карате. Быть сильным – значит быть полезным. Следует знать, как помогать другим людям. Быть успешным во всех направлениях жизни, чтобы затем обучать детей – чистому разуму, здоровому телу. Таково обучение будущего поколения. А более взрослым людям мы хотим напомнить о самых важных и чистых ценностях, чтобы они не забывали и не теряли их никогда.

— говорит основатель Макотокай карате Пауло Балаффио.

В этом месяце в спорткомплексе МГУ на 8-й станции Большого Фонтана прошел первый всеукраинский турнир по макотокай карате, где проходил отбор на Чемпионат Европы в Италии. По словам, Пауло в нашем городе отличные условия для подготовки сильных спортсменов и уникальное сочетание спортивной инфраструктуры на университетской базе. Кроме того, Балаффио прочитал лекции студентам Международного гуманитарного университета.

Вам повезло. Такая практика не развита и не обычна. В Италии не везде можно увидеть такие условия. Конечно, в европейских странах существует, но вам действительно очень повезло, что на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» и МГУ есть такие спорткомплексы. — рассказывает Пауло Балаффио.

В МГУ очень развито международное сотрудничество и сегодня в стенах нашего университета проходит очень знаковое событие для всего мира боевых искусств, для всего мира спорта – к нам приехал основатель макотокай карате Паоло Балаффио. Сенсей приехал, чтобы встретиться с нашими студентами, рассказать им развитии и философии боевых искусств. Хотелось бы отметить, что наш университет тесно сотрудничает с федерацией макотокай карате. В университете создан центр боевой подготовки, на базе которого будущие специалисты в области права уже получают базовые навыки по самообороне, оттачивают свои умения под четким руководством именитых спортсменов. — отметил Константин Громовенко, директор Института права, экономики и международных отношений МГУ.

В следующем месяце сразу несколько одесситов отправятся в составе сборной Украины на Чемпионат Европы по макотокай карате в Италию. Для наших спортсменов это будет первый международный турнир по этому виду спорта, но стремление к медалям и создание необходимых для подготовки условий повышают шансы наших каратистов на успех.