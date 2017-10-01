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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу

Категория: Первая полоса / Новости


Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу

Возле Староконного рынка по улице Косвенной коммунальщики устанавливают столбы, стилизованные под старинные. Новые конструкции похожи на бельгийские декоративные столбы из ферм столетней давности, которые были построены бельгийским обществом "Нивель" в рамках создания трамвайной электросети Одессы начала XX века, а в 90-е годы демонтированы из-за ветхости. 

Впрочем, декоративные столбы — это только часть капитально реконструируемого квартала, прилегающего к Староконному рынку.

Галерея

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Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу
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