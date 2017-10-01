Копии аутентичных столбов снова украсят Косвенную улицу

Автор: Вячеслав Теняков «Слово»
Возле Староконного рынка по улице Косвенной коммунальщики устанавливают столбы, стилизованные под старинные. Новые конструкции похожи на бельгийские декоративные столбы из ферм столетней давности, которые были построены бельгийским обществом "Нивель" в рамках создания трамвайной электросети Одессы начала XX века, а в 90-е годы демонтированы из-за ветхости.
Впрочем, декоративные столбы — это только часть капитально реконструируемого квартала, прилегающего к Староконному рынку.