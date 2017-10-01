Юридическое образование: спасти и улучшить!

Специалисты в области права и юриспруденции раскритиковали законопроект о высшем юридическом образовании, поданный Оксаной Сыроид, Мустафой Найемом и рядом их коллег. Настоящая цель законопроекта, по мнению экспертов, несколько не совпадает с тем, что авторы законопроекта декларируют. Результатом принятия данного законопроекта станет сокращение подразделений, которые готовят юристов, ограничение доступа к профессии, куда пускать будут только «своих».

Главный вопрос к авторам законопроекта – сокращение юридических профессий до четырех – адвокат, прокурор, судья и нотариус. Юрисконсульты, следователи, правозащитники и многие другие специалисты в эту категорию не попали.

Существуют специализированные подразделения, в которых работают юристы – оперативники, следователи, эксперты – от этого мы никуда не денемся. По нашим регламентирующим документам, сотрудник должен иметь полное юридическое образование. Надо очень взвешенно подходить к принятию таких законов, как закон о юридическом образовании,

— считает глава Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин.

Внесенный в Верховную Раду проект закона о высшем юридическом образовании вызвал шквал эмоций в юридической среде. По мнению разработчиков законопроекта, существует всего лишь 4 юридических профессии. Это адвокат, судья, нотариус и прокурор. Все остальные считаются юридическими профессиями в области права. Думаю, не надо говорить, что существует масса высококвалифицированных юристов, как, например, юристы в органах государственной власти и местного самоуправления, начальники и заместители начальников управлений в таможенной службе и фискальных органах, люди с колоссальным практическим опытом и глубокими теоретическими знаниями,

— говорит член Совета адвокатов Одесской области Елена Джабурия.

По словам юриста, после вступления в силу нового закона будет считаться, что только лица, получившие профессии адвоката, прокурора, судьи и нотариуса, имеют высшее образование.

Для людей всех остальных юридических профессий высшее образование будет действительно только в течение пяти лет. А что дальше? Дальше, что они должны сделать, не написано в переходных положениях: или они должны сдать квалификационный экзамен, или они заново должны пройти курс магистра? Это никак не обозначено,

— отмечает член Совета адвокатов Одесской области Елена Джабурия.

Еще одно нововведение, которое предлагают авторы нашумевшего законопроекта – единый квалификационный экзамен. Это положение нивелирует положения нормативно-правовых актов, принятых ранее.

Для того, чтобы занять эти четыре профессии нужно сдать единый квалификационный экзамен. Экзамен будет проводиться без участия представителей ведущих юридических школ, без участия представителей органов самоуправления юридических профессий – судей, адвокатов. То есть, эти специальные экзамены, которые предусмотрены Законом о судоустройстве и статусе судей, Законом об адвокатуре и рядом других, этим законопроектом не признается,

— разъясняет член-корреспондент Академии правовых наук Галина Чанышева.

Предлагаемый депутатами от БПП и «Самопомощи» законопроект не учитывает ряда спорных моментов, касающихся работников судов, отмечает преподаватель Национальной школы судей Украины, судья-спикер Одесского Апелляционного административного суда Лариса Зуева.

Не всегда и не на всех должностях необходимо высшее юридическое образование. Например, секретарь судебного заседания. На сегодняшний день он должен окончить высшее учебное заведение и иметь квалификацию, которая позволяет ему занимать эту должность, поскольку он госслужащий. А зачем такая высокая квалификация секретарю? Но человек со временем может решить повысить свою квалификацию и стать адвокатом, нотариусом или судьей. Поэтому, на мой взгляд, юридический вуз обязан дать человеку квалификацию юриста, грамотно его научить, а дальше уже каждый пусть выбирает, и закон не должен ограничивать ничей выбор.

Отдельный вопрос – подготовка профессорско-преподавательского состава. По мнению ученых-юристов, законопроект №7147, в случае принятия, негативно отразится на подготовке сотрудников профильных вузов.

Одним из пунктов, который устанавливает проект закона, является необходимость опубликования преподавателями ежегодно не менее одной статьи в журналах, которые индексируются в базах Scopus или Web of Science. Если посмотреть на современные профильные украинские журналы, то ни один из журналов в юридической сфере не индексируется в этих базах. Если мы говорим о журналах, которые входят в смежные науки, к примеру, экономика, педагогика, стоимость опубликования статьи в таком журнале начинается от 2,5 – 3 тысяч гривен и доходит до 300 и выше долларов, что на сегодняшний день с зарплатой преподавателей является тоже практически невозможным даже с финансовой точки зрения,

— считает проректор по научной работе Национального университета «Одесская юридическая академия» Галина Ульянова.

Законопроект предполагает обязательное знание преподавателями и научными сотрудниками языков Евросоюза. Это английский, французский, немецкий. Более того, они должны свободно владеть языком в устной и письменной форме. Если говорить о Национальном университете «Одесская юридическая академия», где я, будучи адвокатом, преподаю специализированный курс, то большинство наших преподавателей действительно свободно владеют иностранными языками. Но законодательно обязывать их владеть нельзя. Ведь основная цель преподавателя высшей школы - это владение специальностью,

— уверена член Совета адвокатов Одесской области Елена Джабурия.

Чтобы не допустить провала в системе высшего юридического образования, группа народных депутатов во главе с Сергеем Киваловым зарегистрировала альтернативный законопроект, который одинаково защитит права и студентов, и преподавателей, и юристов-профессионалов.

Сегодня доверие к парламенту 2-3 процента. Почему? Да потому, что вносят такие законопроекты, как о высшем юридическом образовании. Это бред, от которого мы не знаем, как избавиться, поскольку он уже зарегистрирован. Мы вынуждены были внести свой законопроект, альтернативный, профессиональный, если хотите. Мы его разработали, так как знаем не понаслышке, что такое высшее юридическое образование. И если будем принимать этот закон, то я уверен, что мне удастся убедить коллег, что наш альтернативный законопроект значительно лучше - он просто регулирует те процессы, которые происходят в нашем обществе,

— говорит народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Новеллой законопроекта является введение в нашу юридическую практику таких понятий как регулируемые и нерегулируемые юридические профессии. Для регулируемых профессий дается четкий перечень. Это судья, прокурор, адвокат, нотариус, следователь, детектив, государственный исполнитель, частный исполнитель, преподаватель права и некоторые другие. Для того, чтобы занимать эти должности, предполагается сдача единого государственного квалификационного экзамена после окончания четвертого курса, после бакалаврата,

— рассказывает об альтернативном законопроекте, поданном Сергеем Киваловым, член-корреспондент Академии правовых наук Галина Чанышева

Согласно статьи 4 альтернативного законопроекта, предложенного Сергеем Киваловым, бакалавры и магистры обязаны иметь глубокие теоретические знания, а также практический опыт. В связи с этим предлагается обязательное преподавание большинства предметов практикующими юристами. То есть, имеют право преподавать и судьи, и адвокаты, и нотариусы. Кроме того, юридическая школа обязана заключать договора с органами самоуправления и адвокатуры для обязательного прохождения студентами практики. Также стоит отметить, что в предложенном Сергеем Киваловым законопроекте предусмотрено не только оказание юридической школой образовательных, но и других услуг, например, юридических, научных заключений,

— говорит член Совета адвокатов Одесской области Елена Джабурия.

Отметим также, что в эти выходные состоялось заседание Совета ректоров высших учебных заведений Одесской области в Национальном университете «Одесская юридическая академия». На заседании обсудили ряд проблем, касающихся реформы образования, которые прямо нарушают конституционные права граждан. В частности, говорили об изменении в законодательстве относительно высшего юридического образования.

Я призывал, и просил, и обращался: снимите этот законопроект, не нужно его вносить. Но решили провести реформу высшего юридического образования. Потом возьмутся за медицинское образование, потом за другие… Этот процесс бесконечен, но надо остановить хотя бы это,

— считает президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов.

По мнению многих украинских парламентариев, в то время как некоторые дилетанты пытаются провести псевдореформы, страдает качество образования: специалистов становится все меньше, а наука умирает. Вносить изменения в законодательство должны профессионалы, люди, имеющие большой опыт работы в сфере юриспруденции.