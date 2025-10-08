На 1 сентября в Украине статус участника боевых действий получили более 1,3 млн граждан. Большинство – после 2022 года, сообщает LIGA.net со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Речь идет именно о 1 326 552 людях, которые были внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны как участники боевых действий. До 2022 года этот статус получили 556 467 человек.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, статус УБД был предоставлен 12 871 человеку. В 2023 году его получили 324 018 человек, в 2024 году – 267 263 человека, а за девять месяцев 2025 года – 165 933 человека.

В Минветеранов отметили, что в Реестр вносится информация о лицах со статусом УБД на основании данных, которые были предоставлены соответствующими комиссиями, созданными в Минобороны, Министерстве внутренних дел, Минюсте, Национальной полиции, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины, в разведывательных органах, администрациях Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, Управлении государственной охраны, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственном бюро расследований, Национальном антикоррупционном бюро.

"Предоставление предложений о внесении изменений по расширению категорий лиц, которые могут получить статус УБД, Минветеранов не планирует", – сообщили в ведомстве.

Напомним, что 28 июля президент Зеленский подписал закон о выплате 15 млн грн семьям военных, погибших в плену. Однако денежная помощь не будет выплачиваться, если военнослужащий добровольно сдался в плен.

6 августа глава Минобороны сообщил, что травмы, полученные военными в плену, планируют приравнять к боевым.

22 августа Кабмин принял решение, что ветеранам будут компенсировать 50% стоимости автогражданки.