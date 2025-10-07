Николаев получил централизованное снабжение пресной воды. До этого полмиллиона жителей города остались без постоянного водоснабжения.

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщил вице-премьер-министр по развитию общин и территорий Алексей Кулеба.

"После того, как россияне взорвали ключевой магистральный водопровод, более полумиллиона жителей Николаева остались без постоянного водоснабжения. Чтобы вернуть людям доступ к пресной воде, за год мы построили новый водопровод - сложнейший инфраструктурный проект", - отметил он.

"Полностью построен новый трубопровод протяженностью 136 км - в две нитки по 67,9 км каждая. Готовые насосные станции", - написал он в Телеграмм.

"В августе состоялось тестовое заполнение сети с соблюдением всех технологических норм. Сегодня пресная вода поступает к потребителям", - сообщил он.

"Система защищена от обстрелов, насколько это возможно в условиях большой войны, кабельные линии проложены под землей, есть укрытия для персонала, резервные генераторы и современное оборудование", - добавил Кулеба.

В то же время городской голова Александр Сенкевич предостерег, что воду из крана пока нельзя употреблять.

"Водопровод уже подключен к очистным сооружениям водоканала. Вода постепенно будет меняться к лучшему", - говорится в Телеграмм-канале Сенкевич Online.

Кулеба также напомнил, что благодаря экспертизе Агентства восстановления стоимость проекта удалось уменьшить более чем на 2,5 миллиарда гривен. Она составила 6,3 млрд грн, что на 25% меньше первоначальной оценки.

"Сэкономленные средства направляем на другие объекты водоснабжения. Реализация этих проектов обеспечит стабильное водоснабжение для более 180 тысяч человек", - сообщил он.

Речь идет, в частности, строительство водопроводов для Мировской и Томаковской общин на Днепропетровщине, Болградского и Суворовского водопроводов в Одесской области, а также водопровода в Лубнах Полтавской области и в Вапнярке Винницкой области".

Напомним:

Ранее запуск водопровода в Николаеве анонсировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. "Воду уже начали полноценно подавать в системы и резервуары водоканала. За две недели пресная вода полностью заменит соленую во всех системах города", - пообещала она.

Ключевой водопровод, который обеспечивал Николаев, россияне взорвали еще в 2022 году В 2024 году из государственного бюджета выделили 8,7 млрд грн на возведение новой системы водозабора из Южного Буга. В итоге проект обошелся в 6,5 млрд грн, поэтому сэкономленные средства должны направить на строительство водопроводов в других регионах.

Ранее сообщалось, что в Украине завершили строительство магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище", который поставляет воду в Кривой Рог и криворожский район.

На строительство магистрального водопровода компания получила на свои 7,4 млрд грн государственных средств, но злоумышленники присвоили более 240 млн грн, сообщила Национальная полиция Украины. Речь идет о строительстве магистрального водопровода - Ингулец-Южное водохранилище.