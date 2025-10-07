Одеська мерія попереджає: 8 жовтня в Одесі очікується сильний дощ, вітер 15-20 м/с

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності

Протягом доби 8 жовтня в Одесі очікується вітер північно-східний, 15-20 м/с. Вранці та вдень значний дощ.

Одеська мерія нагадує одеситам і гостям міста про необхідність стежити за змінами погодних умов, бути пильними, при погіршенні погоди обмежити переміщення та поїздки містом, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів.

Прохання не залишати транспортні засоби під деревами, лініями електропередач та на решітках дощоприймачів.

Небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

* * *

Рятувальна служба - 101

Цілодобова медична швидка допомога - 103

Патрульна служба МВС України в Одесі - 102

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" – 15-01

