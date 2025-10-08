К проекту закона о бюджете на 2026 год народные депутаты подали 3339 поправок, что является рекордным количеством за последние 19 лет. Об этом сообщает руководитель бюджетного Комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

“В последний раз больше правок, чем в этом году подавали при подготовке бюджета на 2007 год”, — сказала Пидласа.

Она напомнила, что в бюджет 2025 года было подано 2098 правок; бюджет 2024 года — 1620 правок; бюджет 2023 года — 1270 правок; бюджет 2022 года (еще до начала полномасштабного вторжения) — 3284 правок.

Больше всего правок подала фракция “Европейская солидарность” — 910 штук, далее следует Слуга народа — 652 штук, межфракционное объединение “Умная политика” — 470 штук и Голос — 437 штук.

Среди депутатов больше всего правок подали:

Артур Герасимов (Евросолидарность) — 662 поправки;

Ярослав Железняк (Голос) — 254 правки,

Дмитрий Разумков — 254 правки.





