Чорноморські курорти Болгарії постраждали від аномальних дощів та повеней

Болгарский курорт Елените закрыт после того как на прошлой неделе аномальные дожди обрушились на черноморское побережье и привели к наводнениям. Власти Болгарии объявили режим ЧП в нескольких районах.

Съемочная группа Euronews Болгария посетила Елените. Местны житель рассказал журналистам: "Раньше такое случалось раз в семь лет. В 1999-м и 2006-м нам повезло избежать этого. Но на этот раз избежать не удалось. Я всего на десять минут опередил надвигающуюся на меня волну. Если бы моя жена не позвонила и не сказала, чтобы я забрал нашего ребенка из детского сада, меня могло бы не быть здесь сейчас".

Жертвами наводнений стали не менее трех человек. В некоторых районах из-за затопленных дорог остановлено движение общественного транспорта. Были закрыты школы, эвакуированы туристы и местные жители. Стихия затронула также другие курортные районы - Бургас, Несебр, Солнечный Берег и Приморско.


