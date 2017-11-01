Больница на Мясоедовской

Если в Еврейскую больницу сходить, что называется, не по назначению, а просто прогуляться, то, как говорится, есть на что посмотреть. Здесь растут вековые деревья на зависть ботаническому саду, а, практически все лечебные корпуса - памятники архитектуры. Правда все они уже давно требуют ремонта.

И вот, в здании Городской клинической больницы №1 на улице Мясоедовской начался масштабный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонтировать медучреждение будут в течение нескольких лет за деньги из городского бюджета. В этом году уже выполнили первый этап работ — создали проектную документацию и отремонтировали кровлю некоторых отделений. Далее планируют отремонтировать хирургический корпус больницы.

В отремонтированной больнице будет новое оборудование, часть из которого уже закуплена. Современная техника будет следить за показаниями пациентов и при отклонении от нормы подаст сигнал врачам.