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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Больница на Мясоедовской

Категория: Первая полоса / Новости


Больница на Мясоедовской

Если в Еврейскую больницу сходить, что называется, не по назначению, а просто прогуляться, то, как говорится, есть на что посмотреть. Здесь растут вековые деревья на зависть ботаническому саду, а, практически все лечебные корпуса - памятники архитектуры. Правда все они уже давно требуют ремонта.

И вот, в здании Городской клинической больницы №1 на улице Мясоедовской начался масштабный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонтировать медучреждение будут в течение нескольких лет за деньги из городского бюджета. В этом году уже выполнили первый этап работ — создали проектную документацию и отремонтировали кровлю некоторых отделений. Далее планируют отремонтировать хирургический корпус больницы.

В отремонтированной больнице будет новое оборудование, часть из которого уже закуплена. Современная техника будет следить за показаниями пациентов и при отклонении от нормы подаст сигнал врачам.

Галерея

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Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
Больница на Мясоедовской
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