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  • Дата: Сегодня, 11:29
Сегодня, 11:29

«Набукко»:170 лет спустя (АНОНС)

Категория: Первая полоса / Новости


«Набукко»:170 лет спустя (АНОНС)

Именно столько лет назад на сцене Одесского оперного театра была поставлена одна из лучших опер гениального композитора Джуппе Верди —    опера «Набукко». Она была написана в 1841 году по   библейскому сюжету о бедствиях евреев в плену у вавилонян, об их скорби о разрушенном Храме и возвращении на родину (Набукко – сокращенная итальянская интерпретация имени царя Вавилона Навуходоносора II).          

Впервые знаменитое произведение было представлено публике 9 марта 1842 года в театре «Ла Скала» в Милане. Через пять лет его поставила в Одессе итальянская оперная труппа. Больше на одесских подмостках «Набукко» не шел. Об этом рассказал режиссер-постановщик, генеральный директор Львовской национальной оперы, Народный артист Украины Василий Вовкун.

Сейчас в театре полным ходом идут репетиции, на которых главный дирижер театра Александр Самоиле и вся труппа активно готовится к  премьерным  спектаклям.

Галерея

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«Набукко»:170 лет спустя (АНОНС)
«Набукко»:170 лет спустя (АНОНС)
«Набукко»:170 лет спустя (АНОНС)
«Набукко»:170 лет спустя (АНОНС)
«Набукко»:170 лет спустя (АНОНС)
«Набукко»:170 лет спустя (АНОНС)
«Набукко»:170 лет спустя (АНОНС)
«Набукко»:170 лет спустя (АНОНС)
«Набукко»:170 лет спустя (АНОНС)
«Набукко»:170 лет спустя (АНОНС)
«Набукко»:170 лет спустя (АНОНС)
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