В Киевском институте интеллектуальной собственности и права отметили Международный день студента

В Киевском институте интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия» обучается будущая элита государства – вуз осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов в области защиты прав интеллектуальной собственности. Именно в таких профессионалах сегодня нуждается наша страна.

В Международный день студента вуз посетил экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко, который в 1997 году поддержал идею создания Одесской государственной юридической академии.

Это было время, когда Украина обрела независимость. Наши юристы, экономисты и финансисты не были готовы работать над отечественным законодательством. В связи с острой нехваткой высококвалифицированных юристов и экономистов, была произведена переориентация высших учебных заведений страны на подготовку именно таких специалистов. Хочу отметить, что Одесская государственная юридическая академия была создана благодаря большой активности и желанию Сергея Васильевича Кивалова. Я очень рад, что мы с ним знакомы и отношусь к нему с огромным уважением. Атмосфера в коллективе, его дальнейшая судьба и развитие полностью зависит от руководителя. Вы должны беречь руководителя вашего вуза!

— отметил Валерий Пустовойтенко.

Поздравил студентов вуза и президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов:

Сегодня – Международный день студента. От себя и всех преподавателей поздравляю вас с этим замечательным праздником. В Киевском институте мы создали максимально комфортные условия для вашего обучения и всестороннего развития. Здесь вы получите не только диплом, но и качественные знания. В этот праздник искренне желаю благополучия, успешной учёбы и пусть Ваши студенческие годы станут самыми яркими и запоминающимися!

Также к студентам обратился директор Киевского института интеллектуальной собственности НУ «ОЮА» Василий Фелик:

Общежитие Киевского института интеллектуальной собственности – одно из лучших в Киеве. Весной начнется строительство спортивного комплекса с бассейнами. В институте оборудованы современные аудитории, в том числе зал учебного совета. И все это делается для вас, наших студентов, для наших детей из Киева, Киевской области и со всей Украины. Я уверен в большой перспективе нашего вуза.

К празднику студенты подготовили концертно-развлекательную программу. Говорят, к мероприятию готовились долго и тщательно, продумывали каждый номер. На сцене молодежь демонстрировала свои таланты – они пели, танцевали и много шутили. И, конечно, благодарили руководство вуза за подаренный праздник.

Мы очень часто собираемся и проводим такие мероприятия. Замечательно, что кроме учебы, мы вместе проводим свободное время.

— рассказала глава Студсовета Киевского института Александра Шевчик.

В стенах нашего университета достаточно часто проводятся подобные мероприятия подобного плана, и в Одессе, и здесь, в Киеве. Благодаря президенту вуза в нашем коллективе всегда царит дружеская и теплая атмосфера, студенты с удовольствием и учатся, и отдыхают вместе.

— отметил студент академии Мурат Ахадов.

На празднике также разыграли билеты на концерты известных исполнителей – Монатика и группы «НеАнгелы».

И еще один, самый главный сюрприз ожидал студентов – обладатели счастливых билетов автоматически получат отметки «отлично» на экзаменах и зачетах. Ярким завершением вечера стала дискотека от лучшего киевского диджея.