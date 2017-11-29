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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Чтобы дойти «до уровня 2013 года, нам предстоит прожить, как минимум, до 2032 года»

Категория: Первая полоса / Новости


Чтобы дойти «до уровня 2013 года, нам предстоит прожить, как минимум, до 2032 года»

Такое утверждение сделал в эфире телеканала «NewsOne» третий президент Украины Виктор Ющенко.

По его словам, при нынешней ситуации в экономике о показателях 2013 года пока можно только мечтать.

По его мнению, тому есть много причин. В частности, это тот факт, что в результате неразумных действий нынешних властей «…56% экономики Украины уже находится в тени!»

Что же касается бюджетных показателей, бюджетный дефицит в объеме 77-100 миллиардов гривен делает его фактически неработоспособным.



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