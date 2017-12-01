Антинародный бюджет: инфляция снизит доходы и углубит социально-экономический кризис

Около полуночи в четверг, 7 декабря, Верховная Рада Украины приняла закон «О государственном бюджете Украины на 2018 год». За него проголосовали 273 депутата.

Украинский парламент принял Государственный бюджет на следующий год без ставшей уже традиционной предновогодней суеты. Основным тезисом главы правительства Владимира Гройсмана стал рост экономики - хоть и незначительный, всего 3%, но, по его мнению, символичный и показательный. На фоне падения прошлых лет даже эти 3% вроде бы должны вселять оптимизм. Но если взглянуть на цифры, декларируемые в бюджете на будущий год, то недоумение возникает не только у экономистов, но и у людей, которые с финансами на «вы». Особенно тот факт, что большинство депутатов, которые рассказывают нам о защите прав украинцев, голосуют за такие законы.

Доходы бюджета максимально приближаются к цифре 1 триллион гривен (913 миллиардов 613 миллионов гривен). При этом потратить государство планирует 989 миллиардов, то есть больше, чем заработать. Экономисты называют это дефицитом бюджета.

Следует учесть и еще один фактор, не в пользу роста нашего благосостояния: показатель инфляции, то есть обесценивание гривны, запланирован на уровне 9%, что втрое больше, чем ожидаемый рост ВВП. Причем это официальные цифры - как известно, фактически в экономике Украины в последние годы все гораздо хуже, чем на бумаге. К примеру, лишь за последний год потребительская корзина украинцев подорожала более чем на 15%, хотя еще в начале года власть обещала рост инфляции до 8-10 процентов.

Игра цифр

Главные показатели Государственного бюджета на следующий год:

Доходы бюджета: 913 млрд 613 млн 702,5 тыс грн. Расходы: 988 млрд 634 млн 334,5 тыс грн.

Возвращение кредитов в госбюджет: 7 млрд 332 млн 772,3 тыс грн. Предоставление кредитов из госбюджета: 14 млрд 161 млн 520,3 тыс грн.

Предельный объем дефицита госбюджета: 81 млрд 849 млн 380 тыс грн.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2018 года: 1 трлн 999 млрд 347 млн 176,8 тыс гривен.

Предельный объем гарантированного государством долга: 747 млрд 551 млн 11,7 тыс грн.

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц: с 1 января - 1700 грн, с 1 июля - 1777 грн, с 1 декабря - 1853 грн. Для детей возрастом до 6 лет: с 1 января - 1492 грн, с 1 июля - 1559 грн, с 1 декабря - 1626 грн. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 1860 грн, с 1 июля - 1944 грн, с 1 декабря - 2027 грн. Для трудоспособных лиц: с 1 января 1762 грн, с 1 июля - 1841 грн, с 1 декабря - 1921 грн. Для лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января - 1373 грн, с 1 июля - 1435 грн, с 1 декабря - 1497 грн.

Минимальная зарплата с 1 января: в месячном размере - 3723 грн; в почасовом размере - 22,41 грн.

Национальный банк Украины должен перечислить в государственный бюджет в 2018 году 49 млрд 549 млн грн собственной прибыли. А технический курс доллара, заложенный в госбюджет, составляет 29,3 гривен.

Согласитесь, много больших и непонятных цифр.

На первый взгляд все в порядке. Но это только первое впечатление. Если даже поверхностно начать изучать данный документ возникает много вопросов.

При подготовке ко второму чтению дефицит госбюджета вырос почти на 4 млрд грн и теперь он составит почти 82 млрд. Однако при этом власть категорически отказалась экономить на себе любимой, а также урезать свои аппетиты относительно бюджетных программ, которые являются кормушкой для чиновников.

В подтверждение перечислим самые яркие примеры:

- на финансирование Аппарата ВРУ предполагается направить 1,664 млрд грн (или на 37% больше, чем в госбюджете на 2017 год);

на Государственное управление делами – 2,4 млрд грн (+ 12%);

на Хозяйственно-финансовый департамент КМУ – 1,7 млрд грн (+ 48%);

на Аппарат МВД – 5,2 млрд грн (+ 29%);

на Генеральную прокуратуру – 6,7 млрд грн (+ 16%);

на СБУ – 7,5 млрд грн (+ 15%);

на ГФС – 11,4 млрд грн (+ 67%).

Далее гораздо поскромнее, но все равно счет идет на десятки миллионов гривен. Например, есть такая Госслужба, которая должна контролировать оборот лекарств и наркотиков (кто-то видел ее «агентов» или сотрудников?). Так вот на содержание ее аппарата предлагается выделить 109 млн грн (+40%). На содержание аппарата Министерства социальной политики (если кто забыл, так это его руководитель утверждал, что граждане Украины «много едят») хотят выделить 185 млн грн (+31%). На содержание аппарата Минкульта (это который «блюдет» национальную безопасность, запрещая артистам въезжать в Украину) должны отдать 120 млн бюджетных средств.

И, наконец, самое интересное – это финансирование бюджетных программ, результатов которых не видно никому. А это означает, что чиновники высшего уровня просто «пилят» их в тихую. Приводим только самый показательный пример - на реформу государственного управления выделено 1,6 млрд грн (+ 544%, и это рекорд).На лицо, как говорится, простой факт: рост финансирования бюрократического и силового аппарата намного превышает увеличение социальных стандартов.

Не стоит забывать и о том, что рост курса доллара США продолжится, что неизбежно приведет к подорожанию продуктов питания, цен на проезд в общественном транспорте. Вероятнее всего, вырастут и тарифы на услуги ЖКХ.

Как только появились первые раскладки по бюджету, депутаты разных мастей стали давать свои гневные комментарии. Дескать, не голосовали за антинародный бюджет, или же голосовали, но с большими оговорками. Но эти оговорки, поправки, дополнения, почему-то не учли потом, в готовом документе. Очень удобная позиция: с одной стороны, проголосовать за выгодный для власти и себя любимых бюджет, а потом втирать темным людишкам о своей пламенной борьбе против бюджета проедания. Этот момент надо четко помнить, читая высказывания наших нардепов о несправедливом начислении субвенций и льгот, отсутствии финансирования и лишении нашего региона целого ряда преференций. Именно эти люди сделали все, чтобы лишить не только жителей Одесской области, но и всей Украины робкой надежды на выкарабкивание из финансовой трясины.

Таким образом, многие народные депутаты до принятия проекта бюджета охотно критиковали документ, повышая себе политический рейтинг, но как только дело дошло до голосования, дружно нажали кнопки «За». При этом, под шумок депутаты умудрились поднять себе зарплаты, против чего категорически выступили некоторые из них, однако алчность большинства нардепов взяла верх. Причем задним числом - с 1 октября этого года. Теперь к окладу приплюсовывается еще и надбавка: если оклад депутата будет теперь 17 тыс. грн., то, учитывая министерские надбавки, на руки они могут получать 30 тыс. грн. (ранее депутатский оклад был около 6 тыс. грн., а получали они 17 тыс. грн). Плюс каждому еще дадут по 34 тысячи на депутатскую деятельность.

Из народных депутатов, представляющих Одесский регион, принципиальную позицию продемонстрировали только Сергей Кивалов и Николай Скорик.

Сергей Кивалов ключевым недостатком бюджета считает то, что он не наполняется, как во всем мире, за счет растущей экономики, а ориентирован на кредиты и скудные иностранные инвестиции. Именно такие денежные подачки худо-бедно поддерживают стремительно беднеющее население и еле живую экономику. Фракция Оппозиционного блока и лично народный депутат Сергей Кивалов внесли 115 поправок к бюджету. Кроме того, народный депутат внес сразу два депутатских запроса на имя премьер-министра Украины — по госрегулированию цен и сохранению государственного финансирования медпрепаратов для граждан - которые получили надлежащую реакцию правительства.

Нельзя делать приоритетным финансирование правоохранительных органов, увеличивая поступление денежных средств из бюджета страны на МВД, внутренние войска, на оборону, прокуратуру и так далее. У нас получается не социальный бюджет, а бюджет правоохранительных органов. Я не мог отдать свой голос за такой бюджет страны. И в прошлом году я не голосовал, потому что вижу, что есть серьезные проблемы,

- отмечает Сергей Кивалов.

Народный депутат убежден: ни рост минимальной зарплаты до 3700 грн., ни прибавки к пенсиям не улучшат благосостояние населения в следующем году.

Скепсис красноречиво подтверждает статистика этого года: Украина стала лидером по повышению цен на продукты питания среди всех стран Европы. С начала года цены практически на все продукты выросли как минимум на треть, подешевела лишь гречка, которая, впрочем, все равно остается одной из самых дорогих круп. Лидерами подорожания стали рыба, овощи, молочные продукты, все виды мяса и особенно сало. Рост цен на эти категории продуктов составил от 10 до 45 процентов.

По сравнению с ноябрем прошлого года в цене прибавили овощи: капуста, лук, морковь, свекла стали дороже на 50 процентов, а картофель - на 20%. С начала 2017 года индекс молочной корзины вырос на 25%, а мясной - на 34%. Так, сметана подорожала на 30%, сыр мягкий на 28%, молоко и сливочное масло на 25%, сало на 27%, свинина на 37%, говядина и курятина стали дороже на 27%.

Рост цен, а значит, и инфляция гривны продолжится и в следующем году, считают эксперты, поскольку ни одного действенного механизма, как остановить этот процесс, правительство так и не предусмотрело.

Граждане должны четко понимать, что этой власти не нужна восстановленная промышленность. И собственные граждане, живущие и работающие в Украине – не нужны. Никого не беспокоит, что количество людей за 4 последних года сократилось, по разным оценкам, еще на 8, а то и на все 10 миллионов человек. Сегодня власть сделала все для того, что ограничить доступ людям к здравоохранению и социальной помощи. А бюджет – 2018 ситуацию усугубит,

- отметил парламентарий.