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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Соцопрос: большинство одесситов говорит на русском языке

Категория: Первая полоса / Новости

Соцопрос: большинство одесситов говорит на русском языке

Ранее мы сообщали, что Министерство образования и науки Украины продлит срок вступления в силу скандальной языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года.

В связи с дискуссией о спорном законе, который ограничивает русский язык как язык преподавания всех предметов школьной программы после 4-го класса, в Одессе было проведено социологическое исследование. Специалисты Центра социологических и политических исследований «Аргумент» опросили 800 респондентов.


Результаты опроса показали, что 77% респондентов разговаривают дома на русском языке, примерно одинаковое значение получилось у говорящих дома на украинском и говорящих на двух языках русском и украинском одновременно - 11,6% и 11,4% соответственно. Можно сказать, однозначно, подавляющее большинство одесситов разговаривают на русском языке.

 

Соцопрос: большинство одесситов говорит на русском языке

 

Отметим, что, несмотря на принятие ряда законов, направленных на тотальную украинизацию всех сфер жизни, за последний год показатели языковых предпочтений горожан увеличились в сторону русского языка. Почти год назад Центром этнических и политических исследований «Лад» в Одессе уже проводилось аналогичное исследование. Одесситов тогда попросили ответить на точно такой же вопрос: на каком языке они разговаривают дома. То есть, какой язык для них является родным. 71% респондентов ответили, что говорят на русском языке, 14% на украинском и для 15% опрошенных не составляет труда с легкостью переходить с русского на украинский.

По результатам соцопроса, который проводился уже в феврале этого года, негативно высказались о преподавании на украинском языке в школах после 4 класса - 79% опрошенных, положительно оценивают эту перспективу только 6,1% респондентов.

 

Соцопрос: большинство одесситов говорит на русском языке

 

Одесситы высказали свое мнение и оценили позицию Венецианской Комиссии и Парламентской ассамблеи Европы против языковой дискриминации в Украине. 61,1% опрошенных поддержали позицию европейских институций, а 15,9% респондентов высказались негативно.

 

Соцопрос: большинство одесситов говорит на русском языке

 

Формальной причиной отсрочки вступления в силу языковой статьи закона “Об образовании” фактически является итог работы Венецианской комиссии и ее рекомендации нашему правительству. Но все же главной причиной, на мой взгляд, является резонанс, который данная норма вызвала среди ближайших соседей Украины – Румынии, Венгрии, Болгарии. То есть, это те страны, представители которых тесно проживают в нашем регионе и стране, с которыми мы имеем тесные политические связи.
 — отметил политолог-международник Михаил Кацин.

Отметим, что в своей недавней резолюции Венецианская Комиссия не согласилась с доводами нынешних представителей украинской власти о неприменимости закона «Кивалова – Колесниченко». По мнению Комиссии, Закон продолжает действовать, и нововведения 2017 года, ограничивающие языки преподавания в школах, противоречат этому Закону. А это нарушает важный европейский стандарт - принцип правовой определенности.

Чиновники Минобразования, хотят они того, или нет – они зависимы от Верховной Рады, от мнения депутатов Верховной Рады, которые являются представителями интересов регионов страны. Они не могут этого не учитывать, хотя на телеэкране могут демонстрировать напускную независимость.
 — отметил политолог Игорь Назаренко.

Напомним, что 12 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы обсудили принятый в Украине закон об образовании, которым расширяется применение украинского языка в школах. Пункт об обязательном обучении на украинском языке в средних и старших классах вызвал дискуссии в зале. С критикой в основном выступили представители Румынии, Венгрии и Молдовы. В итоге резолюция из 15 пунктов была принята с 10 поправками.
После чего продолжилось международное давление на украинскую власть со стороны Венгрии, Румынии, Болгарии и Молдовы, а также других государств, выразивших беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине. Эта позиция была вновь подтверждена в январе месяце новой резолюцией Парламентской ассамблеи совета Европы № 2196 (2018).



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