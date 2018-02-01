Соцопрос: большинство одесситов говорит на русском языке

Ранее мы сообщали, что Министерство образования и науки Украины продлит срок вступления в силу скандальной языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года.

В связи с дискуссией о спорном законе, который ограничивает русский язык как язык преподавания всех предметов школьной программы после 4-го класса, в Одессе было проведено социологическое исследование. Специалисты Центра социологических и политических исследований «Аргумент» опросили 800 респондентов.



Результаты опроса показали, что 77% респондентов разговаривают дома на русском языке, примерно одинаковое значение получилось у говорящих дома на украинском и говорящих на двух языках русском и украинском одновременно - 11,6% и 11,4% соответственно. Можно сказать, однозначно, подавляющее большинство одесситов разговаривают на русском языке.

Отметим, что, несмотря на принятие ряда законов, направленных на тотальную украинизацию всех сфер жизни, за последний год показатели языковых предпочтений горожан увеличились в сторону русского языка. Почти год назад Центром этнических и политических исследований «Лад» в Одессе уже проводилось аналогичное исследование. Одесситов тогда попросили ответить на точно такой же вопрос: на каком языке они разговаривают дома. То есть, какой язык для них является родным. 71% респондентов ответили, что говорят на русском языке, 14% на украинском и для 15% опрошенных не составляет труда с легкостью переходить с русского на украинский.

По результатам соцопроса, который проводился уже в феврале этого года, негативно высказались о преподавании на украинском языке в школах после 4 класса - 79% опрошенных, положительно оценивают эту перспективу только 6,1% респондентов.

Одесситы высказали свое мнение и оценили позицию Венецианской Комиссии и Парламентской ассамблеи Европы против языковой дискриминации в Украине. 61,1% опрошенных поддержали позицию европейских институций, а 15,9% респондентов высказались негативно.

Формальной причиной отсрочки вступления в силу языковой статьи закона “Об образовании” фактически является итог работы Венецианской комиссии и ее рекомендации нашему правительству. Но все же главной причиной, на мой взгляд, является резонанс, который данная норма вызвала среди ближайших соседей Украины – Румынии, Венгрии, Болгарии. То есть, это те страны, представители которых тесно проживают в нашем регионе и стране, с которыми мы имеем тесные политические связи. — отметил политолог-международник Михаил Кацин.

Отметим, что в своей недавней резолюции Венецианская Комиссия не согласилась с доводами нынешних представителей украинской власти о неприменимости закона «Кивалова – Колесниченко». По мнению Комиссии, Закон продолжает действовать, и нововведения 2017 года, ограничивающие языки преподавания в школах, противоречат этому Закону. А это нарушает важный европейский стандарт - принцип правовой определенности.

Чиновники Минобразования, хотят они того, или нет – они зависимы от Верховной Рады, от мнения депутатов Верховной Рады, которые являются представителями интересов регионов страны. Они не могут этого не учитывать, хотя на телеэкране могут демонстрировать напускную независимость. — отметил политолог Игорь Назаренко.

Напомним, что 12 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы обсудили принятый в Украине закон об образовании, которым расширяется применение украинского языка в школах. Пункт об обязательном обучении на украинском языке в средних и старших классах вызвал дискуссии в зале. С критикой в основном выступили представители Румынии, Венгрии и Молдовы. В итоге резолюция из 15 пунктов была принята с 10 поправками.

После чего продолжилось международное давление на украинскую власть со стороны Венгрии, Румынии, Болгарии и Молдовы, а также других государств, выразивших беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине. Эта позиция была вновь подтверждена в январе месяце новой резолюцией Парламентской ассамблеи совета Европы № 2196 (2018).