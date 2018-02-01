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  • Дата: Вчера, 21:00
Вчера, 21:00

Венецианская комиссия и ПАСЕ выступили против языковой дискриминации в Украине

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

Венецианская комиссия и ПАСЕ выступили против языковой дискриминации в Украине

В своем заключении от 8 декабря 2017 года, Венецианская Комиссия не видит причин, которые оправдывали бы разное обращение Закона “Об образовании” с национальными меньшинствами, говорящими на официальных языках Европейского Союза, - и русскоязычными гражданами Украины. Не находит оправдания такой “новелле” Закона “Об образовании” как императивное ограничение преподавания на русском языке (ограничение русского языка как языка преподавания всех предметов школьной программы) только 4-емя классами начальной школы. 

 

Венецианская Комиссия раскритиковала такое “понижение статуса русского языка”, как неравное обращение с русскоговорящими гражданами, признала это проблемой.  Венецианская Комиссия считает вероятным что оно нарушает принцип недискриминации, и есть вопросы к его конституционности (может противоречить статьям 10 и 24 Конституции).

 

Венецианская Комиссия заключила, что статус русского языка, как второго после государственного по широте использования,  должен быть определен в системе образования Украины не ниже статуса официальных языков Европейского Союза. 

Комиссия особо отметила, что, как минимум, некоторые выдающиеся государственные и коммунальные русскоязычные школы в Украине нужно сохранить - как часть исторической и культурной идентичности заинтересованных громад, что такие школы следует определить путем консультаций с представителями русского меньшинства. Что это необходимо для того, чтобы сохранить мир в обществе и хорошие межэтнические отношения, и это в интересах всего народа Украины. Что же касается частных школ в Украине (и русскоязычных и других) - то их Комиссия рекомендовала полностью изъять из-под ограничения языка преподавания статьи 7 нового Закона. 

 

Кстати, Венецианская Комиссия не согласилась с доводами нынешних представителей украинской власти о неприменимости разработанного мной Закона “О принципах государственной языковой политики”, принятого 2012 году («закон Кивалова – Колесниченко»).

По мнению Комиссии, Закон продолжает действовать, и нововведения 2017 года, ограничивающие языки преподавания в школах, противоречат этому Закону, что нарушает важный европейский стандарт - принцип правовой определенности.

Кроме того, 12 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы обсудили принятый в Украине закон об образовании, которым расширяется применение украинского языка в школах. Пункт об обязательном обучении на украинском языке в средних и старших классах вызвал дискуссии в зале. С критикой в основном выступили представители Румынии, Венгрии и Молдовы. В итоге резолюция из 15 пунктов была принята с 10 поправками.

После чего продолжилось международное давление на украинскую власть со стороны Венгрия, Румынии, Болгарии и Молдовы и других государств, выразивших беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине.

Эта позиция была вновь подтверждена новой резолюцией Парламентской ассамблеи совета Европы № 2196 (2018), которая вновь подтвердила актуальность действующего в Украине Закона “О принципах государственной языковой политики” («закон Кивалова – Колесниченко»).

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Венецианская комиссия и ПАСЕ выступили против языковой дискриминации в Украине
Венецианская комиссия и ПАСЕ выступили против языковой дискриминации в Украине
Венецианская комиссия и ПАСЕ выступили против языковой дискриминации в Украине
Венецианская комиссия и ПАСЕ выступили против языковой дискриминации в Украине
Венецианская комиссия и ПАСЕ выступили против языковой дискриминации в Украине
Венецианская комиссия и ПАСЕ выступили против языковой дискриминации в Украине
Венецианская комиссия и ПАСЕ выступили против языковой дискриминации в Украине
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