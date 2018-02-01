Радикалы из ОУН в Киеве разгромили офис «Сбербанка» и здание Россотрудничества

В воскресенье, 18 февраля, украинские националисты в Киеве разгромили банкомат «Сбербанка» и забросали камнями и яйцами Российский культурный центр.

Акцию «Смерть России» устроили националисты из ОУН Михаила Коханивского. Их было около 100 человек.

Вначале они пытались атаковать Альфа–банк, но им помешала полиция.

Женщина из толпы крикнула: «Позорники, а не активисты!». Её обругали и добавили: «Москалей на ножи!», передаёт издание 112.ua

Проходя мимо Почтовой площади, ведущий митинга заявил: «Друзья, у нас по пути Сбербанк. Он на втором этаже. Там есть их банкомат, его можно громить. Если туда залетит кирпич — ничего страшного. Но наша цель — Россотрудничество».

Здание Россотрудничества радикалы забросали камнями и яйцами, краской облили окна. Там разбиты стекла и двери.

После того, как радикалы отошли от здания, полиция закрыла его собой.

Затем националисты вернулись на Майдан и заявили, что им нужен не импичмент Порошенко, а «украинская революция». После этого они в очередной раз сожгли российский флаг на Майдане. На этом митинг завершился

Кроме того, стало известно, что после погрома здания Россотрудничества днём 17 февраля полиция в одностороннем порядке вечером того же дня разорвала договор и отказалась защищать учреждение.

Напомним, что вчера, 17 февраля представители украинских националистических организаций ворвались в здание Российского центра культуры и науки в Киеве. Об этом говорится в сообщение националистической организации С14 в Facebook.

"Активисты С14, "Правый сектор", "Традиция и порядок" и других националистических организаций пришли в "Россотрудничество". Во время инцидента в помещении находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор". Всего в здании в тот момент находилось около 100 человек.

Отмечается, что протестующие оставили надписи на стенах "Смерть России", "Долой ФСБ", "Долой агентуру", "Чемодан, вокзал, Россия", "Свободу Сенцову", а также названия своих организаций.