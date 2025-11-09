Началось перемирие под посредничеством МАГАТЭ вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы начать ремонты для укрепления связи станции с энергосетью и предотвратить ядерную катастрофу. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроси.

“Сегодня начались работы по разминированию и другие подготовительные мероприятия вблизи поврежденного участка линии 330 киловольт (кВ) Ферросплавная -1, соединение которой с атомной станцией было оборвано шесть месяцев назад”, — говорится в сообщении.

Техники начнут ремонт в субботу и соединят “Ферросплавную -1” со станцией в течение нескольких следующих дней. Это соединит ЗАЭС с двумя линиями с учетом той, что восстановили в октябре.

Шесть реакторов ЗАЭС не производят электроэнергию более трех лет и все они находятся в состоянии остановки. Но она все равно нуждается в электрической энергии для питания насосов, которые охлаждают реакторные ядра и израсходованное топливо, чтобы избежать расплавления и возможного выброса радиации.

Когда станция теряет все внешнее электроснабжение, она полагается на аварийные дизельные генераторы для обеспечения питания своих систем безопасности.





Источник