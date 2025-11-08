Временная следственная комиссия ВРУ по вопросам энергетики обнародовала статистику, согласно которой, 74 объекта на высоковольтных подстанциях защищены и еще 45 в процессе завершения построения защиты.

Об этом в Медиацентре Украина рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Статистика свидетельствует, что на 74-х объектах, которые имеют эту вторую линию защиты, ВСК зафиксировала один случай попадания тяжелой ракеты в трансформатор. Это 1% результата", – отметил он.





"Есть хранилища, которые выдержали 13-15 попаданий и продолжают работать. Вывод простой – защита второго уровня работает. У меня большой вопрос, почему большие станции в этом случае не защищены?", – отметил Харченко.

Эксперт добавил, что сейчас основные подстанции ключевых атомных станций защищены.

В то же время враг интенсивно атакует распределительные сети, и это дает ему больший эффект, чем атаки на высоковольтные сети, отметил он.

"Там просто нет защищенных объектов", – пояснил эксперт.





