Уряд запустив політику "Гроші ходять за вчителем"

Правительство запустило новый инструмент поддержки украинских педагогов — политику “Деньги ходят за учителем”. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Государство будет начислять 1500 гривен на виртуальный счет каждого педагога. Эти средства можно будет самостоятельно использовать на учебные курсы, которые соответствуют собственным потребностям и профессиональным планам”, — объяснила она.

Весь процесс будет происходить на государственной диджитальной платформе, отметила Свириденко.

По ее словам,участие в пилоте могут принять директора, заместители и учителя, которые работают с 7—9 классами НУШ, а также 10 пилотными классами старшей профильной школы.

Регистрация для педагогов на платформе “Вектор” откроется уже в декабре 2025 года.

Во что выльется эта инициатива? Скорее всего в очередной "гиперлуп" или эквивалент 4000 долларов США среднемесячной зарплаты педагога обещанной новоизбранным президентом. Поживем увидим.


