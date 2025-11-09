Скульптура Мейсона выставлена в Базеле (Швейцария). Её уже приобрёл коллекционер, пожелавший остаться неизвестным

Гиперреалистичная скульптура, изображающая Дональда Трампа, распятого на белом кресте в оранжевой тюремной робе, была выставлена в Базельской художественной галерее в Швейцарии, спустя несколько недель после того, как ее премьера возле Центрального вокзала Базеля была отложена из-за опасений общественного недовольства.

Работа под названием "Святой или грешник" принадлежит британскому художнику Мейсону Сторму, известному своим сатирическим и часто политически заряженным творчеством. Как и Бэнкси, он культивирует анонимность, надевая маски и балаклавы.

Здесь Сторм играет на дихотомии вертикального распятия и горизонтальной тележки для казни, создавая провокационное пространство, где религия и политика смешиваются, чтобы задаться вопросом, заслуживает ли действующий президент США рая или смертельной инъекции.

Скульптура пугающе реалистична, что приводит в восторг Конрада Брезника, владельца галереи Gleis 4.

"Видна каждая морщинка, кожа настолько реалистична, что это действительно тревожит", — сказал он агентству AFP.

По мнению Бразника, Трамп мог бы действительно оценить эту работу.

"Я абсолютно уверен, что мистер Трамп мог бы отлично себя представить в роли современного Иисуса, - сказал он. - Я почти уверен: он твердо убежден, что поступает правильно".

Как ни странно, сам Трамп заявил в прошлом месяце на борту президентского самолета:

"Не думаю, что есть что-то способное что может привести меня на небеса. Думаю, я туда не попаду. […] Я не уверен, что смогу попасть на небеса".

Другой вопрос, можно ли выставить эту работу в США… По данным галереи, она уже продана "всемирно известному» европейскому коллекционеру, имя которого не разглашается".

Скульптуру "Святой или грешник" можно будет увидеть в Базеле до середины ноября.

Источник