Пенсионный фонд Украины обнародовал свежие данные — и цифры, мягко говоря, не радуют. Более половины украинских пенсионеров сегодня получают менее 5 000 гривен в месяц (около 120 долларов). Ещё 29% получают от 5 до 10 тысяч, и лишь 15% — свыше 10 тысяч. Средняя пенсия по состоянию на 1 октября 2025 года составляет 6 436 гривен, что эквивалентно примерно 155 долларам по текущему курсу.

А раз уж в Украине давно стало привычкой сравнивать всё с «доевромайданным» 2013-м (карма, не иначе), давайте посмотрим, насколько за двенадцать лет изменилась жизнь пенсионеров.

В 2013 году средняя пенсия составляла 1 509 гривен. При курсе 8 грн за доллар это было около 186 долларов. С тех пор гривневая сумма выросла более чем в четыре раза — но в долларовом эквиваленте упала на 16%.

Если же учитывать инфляцию, которая за этот период увеличилась почти в пять раз, покупательная способность средней пенсии снизилась примерно на 10–12%. Иными словами, нынешний пенсионер формально получает больше гривен, но может позволить себе меньше, чем его ровесник двенадцать лет назад.

На этом фоне особенно показательна структура выплат: большинство пожилых украинцев живут на суммы, которых едва хватает на еду и коммуналку. Цены на продукты, лекарства и тарифы растут быстрее, чем пенсии.

В проекте бюджета на следующий год предусмотрено повышение минимальной пенсии на 234 гривны, но эта прибавка выглядит скорее символической. Она не покроет даже подорожание хлеба и молока.

Пенсионеры в Украине становятся всё беднее, и если государство не пересмотрит свою политику в отношении пожилых людей, то старость для большинства так и останется испытанием — вместо заслуженного покоя.