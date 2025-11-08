Смерть основателя одной из крупнейших модных групп Европы Mango, миллиардера Исака Андика почти год считали несчастным случаем, а теперь расследуют как убийство. Что изменилось и как это повлияет на компанию?

Прохладным субботним утром 14 декабря 2024 года 71-летний основатель испанского ритейлера одежды Mango и любитель пешего туризма Исак Андик отправился вместе с 43-летним сыном Джонатаном на прогулку в горный массив Монсеррат возле Барселоны. Оставив автомобиль на стоянке, они отправились коротким пешим маршрутом от пещер Сальнитре до монастыря Монсеррат. Тропа считается простой и безопасной, поэтому казалось, что прогулке выходного дня ничто не помешает.

Но все пошло совсем не так. Около обеда местная полиция получила экстренный звонок от Джонатана. Тот сообщил, что его отец поскользнулся на одной из троп и сорвался со стометровой высоты на неогражденном участке маршрута. Полицейские быстро прибыли на место инцидента, но было уже поздно – Исак Андик погиб, как впоследствии объявили в Mango, в результате несчастного случая.

Суд сначала закрыл дело, расценив произошедшее как несчастный случай, но почти через год гибель создателя Mango неожиданно снова попала в заголовки ведущих мировых изданий. В октябре 2025 года выяснилось, что следователи расследуют, не была ли смерть Исаака убийством. Статус Джонатана изменился с единственного свидетеля на investigado – "лицо, интересующее следствие".

Этот факт не только шокировал миллионы поклонников бренда, но и снова вывел семью Андика, которая пыталась избегать публичности, в центр мирового внимания.

Что заставило полицию по-новому взглянуть на обстоятельства его гибели? И что ждет дальше Mango?

История взлета Mango и наследие Андика

История успеха Исака Андика напоминает классический фразеологизм "из грязи в князи". Он родился в 1953 году в Стамбуле в семье евреев-сефардов, а в 1969-м эмигрировал вместе с семьей в Барселону. Там Андик вместе со старшим братом Нахманом начал продавать однокурсникам и на "блошиных" рынках импортированные из Турции вышитые руками футболки и клоги (обувь на плоской подошве без задника).

Впоследствии братья открыли первые магазины в Барселоне и Мадриде, продавая одежду сначала собственного бренда Isak Jeans, а затем и других популярных в то время брендов. Так в 1973-1984 годах в Барселоне появилось несколько мультибрендовых оптовых магазинов под названием Izak.

Судьбоносной для Андиков стала встреча в 1984 году с предпринимателем Энриком Каси, который помог им превратить продажу одежды в единый глобальный бренд и сеть дистрибуции под новым названием Mango.

"Исак понял, что одинаковое название, одинаковая торговая марка во всех магазинах сделает концепцию намного сильнее", – рассказывал в интервью AFP глобальный директор компании по розничной торговле Сезар де Висенте.

Исак Андик во время Mango Fashion Awards 2012, май 2012 года

Фото: Getty Images

В том же году открылся первый магазин Mango на престижной улице Пасео-де-Грасия в Барселоне. По легенде, Андик выбрал название Mango после того, как попробовал этот фрукт во время путешествия на Филиппины. Предприниматели быстро открыли десятки других магазинов в Испании, а затем за рубежом: начали с соседних Португалии и Франции.

Компания, сделав ставку на модель франчайзинга, быстро росла: уже к 1994 году братья Андики расширили испанскую сеть Mango до 100 магазинов и продолжили международный рост, а Энрик Каси возглавлял компанию в качестве CEO в течение двух десятилетий.

К 2007 году сеть насчитывала 1000 торговых точек, а к 2012-го компания присутствовала уже в 109 странах, имея более 2500 магазинов и годовой доход в более 2 млрд евро.

Магазин Mango на улице Пасео-де-Грасия в Барселоне, февраль 2024 года

Фото: Getty Images

В 2008 году компания запустила мужскую линейку одежды Mango Man. Лицом рекламной кампании стал легендарный французский футболист Зинедин Зидан. Приглашение мировых звезд с подачи Андика стало изюминкой бренда: в 2011 году его рекламировала британская супермодель Кейт Мосс, которую впоследствии заменила Миранда Керр. А в начале 2024-го – к 40-летию Mango – объявили о сотрудничестве с Викторией Бекхэм.

Исак Андик, Кейт Мосс и фэшн-фотограф Терри Ричардсон на презентации новой коллекции Mango в Париже, май 2011 года

Фото: Getty Images

В 2023 году оборот Mango достиг 3,1 млрд евро, из которых треть генерировали онлайн-продажи. К тому же Андик считался одним из главных конкурентов холдинга Inditex Амансио Ортеги (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home) – крупнейшего в мире ритейлера, который быстро продает новые коллекции по доступным ценам. В общем, за 40 лет эмигрант из Турции построил сеть магазинов одежды, которая присутствует в более чем 120 странах.

Благодаря мировому успеху Mango Андик вошел в пятерку самых богатых людей Испании. Forbes перед его смертью оценивал состояние семьи в 4,5 млрд евро. В прошлом году компания получила 3,3 млрд евро дохода и 219 млн евро чистой прибыли, а сеть превышала 2800 магазинов.

Аналитики признают: хотя бизнес-модель "быстрой моды" (которой больше всего славится Inditex) захватила и рынок высокой моды, и онлайн-продажи, Mango усилиями Исака вовремя заметила новый тренд.

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан стал лицом линейки одежды Mango Man

Фото: Getty Images

"Mango показала отличные результаты на европейских рынках, в частности в Британии, благодаря совершенствованию своего позиционирования как бренда высокого класса, предлагающего более премиальные, дизайнерские продукты по доступным ценам", – считает Хлоя Тедфорд -Джонс из консалтинговой компании GlobalData.

Профессор бизнес-школы IESE в Мадриде Гидо Штейн признает, что именно Исак был "ключевой фигурой в успехе Mango". "Его предпринимательский талант действительно определил судьбу бренда", – подчеркнул он.

Еще одна заслуга Андика – доступность и близость моды для всех. "Появление Mango стало прорывом в 1990-х. Андик создал Mango как бренд, сочетающий стиль, элегантность и практичность. Во времена, когда модный рынок был либо слишком дорогим, либо совсем некачественным, Mango стал золотой серединой", – рассказывала основательница украинского бренда одежды One by One Лидия Сметана.

Однако история взлета Mango не обошлась без проблем и вызовов. В 2014 году Исак, которому на то время было чуть за 60, взял отпуск, чтобы поплавать на яхте вокруг света. Управление компанией перешло к нескольким руководителям. Среди них был и сын Джонатан, который в то время занимал должность исполнительного вице-президента.

"Творческая пауза" Андика -старшего негативно повлияла на финансовые результаты компании. По итогам 2015 года прибыль составила всего 4 млн евро, а в 2016-м Mango впервые в своей истории понесла убытки – 61 млн евро.

Это заставило Андика вернуться. Он создал успешный дуэт с Тони Руисом, который пришел в компанию в 2015 году как финансовый директор, а с 2018 года, когда Андик окончательно отошел от текущих дел, взял на себя и функции CEO. В 2023-м в знак доверия от Исака Руис получил 5% акций компании.

Вдвоем они вернули Mango к прибыли и взялись дальше расширять бренд, в частности – на рынке США и Италии. На момент смерти Андика почти 80% дохода компания получала за пределами Испании.

Как Mango удалось обновиться? Компания изменила стратегию, снизив цены и, следуя примеру Inditex, уделила больше внимания модели "быстрой моды". "Мы зашли слишком далеко, сосредоточившись на одежде для вечеринок и событий. Даже наши сотрудники не носили Mango", – объяснял причины изменений тогдашний CEO Mango Эрик Каси.

Mango считается вторым крупнейшим испанским ритейлером одежды после Inditex

Фото: Getty Images

Андик считается одним из главных инноваторов сферы моды. Mango одной из первых начала делать ставку на интернет и онлайн-продажи: первый сайт появился в 1996 году, еще через 4 года – онлайн-магазин на 15 стран ЕС. Эта ставка оправдала себя сполна: сейчас онлайн-продажи генерируют треть всего дохода компании.

Кроме этого, Mango использует big data, чтобы вовремя предвидеть меняющиеся тренды и спрос. "Mango заботится и об экологии: использует переработанные материалы, создает одежду из устойчивых тканей и работает над снижением вредных выбросов. Благодаря этому компания сохраняет популярность и лидерство среди европейских брендов", – признавала Сметана.

"Успешность дуэта Андик-Руис очевидна: Исак сыграл важную роль в подъеме Mango, а Тони поддерживает это наследие и удачно руководит дальнейшим расширением", – считает Штейн.

По его мнению, дети Исаака – Джонатан и его сестры Джудит и Сара – "не были готовы следовать за лидерством своего отца". Тем не менее, все трое на сегодняшний день занимают руководящие должности в компании.

Джонатан, который уже был членом совета директоров Mango, после смерти отца стал вице-президентом совета, а также президентом холдинговой компании MNG. Сестры Джудит и Сара стали вице-президентами MNG. Зато Руис продолжает выполнять роль председателя совета директоров и CEO.

Почему расследование смерти возобновилось

16 октября этого года испанская газета El Pais со ссылкой на источники первой сообщила, что сначала полиция признала смерть основателя Mango случайной, но теперь расследует дело как вероятное убийство.

По данным газеты, сын миллиардера Джонатан (единственный, кто находился с Исааком в момент инцидента) дал "непоследовательные" показания. Это и стало поводом для пересмотра дела.

"Единственный свидетель противоречил сам себе, оставил "серые зоны" в ответах, которые не совпадали с результатами осмотра места происшествия в горах Монсеррат, проведенного полицией", – сообщила El Pais.

По словам собеседников The Times, приближенных к семье Андиков, отец и сын шли по горному маршруту Лес-Фейксадес длиной около трех миль, который соединяет пещеры Сальнитре с монастырем Монсеррат. Джонатан, который шел впереди, якобы услышал звук падения камней позади них, а затем обернулся и увидел, как отец поскользнулся и упал со скалы в неогражденной части маршрута.

Зато барселонская газета La Vanguardia, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в конце сентября статус Джонатана официально изменили со свидетеля на подозреваемого, а полиция тщательно проверяет содержимое его смартфона.

Место на тропе в горах Монсеррат, где в декабре прошлого года упал и погиб Исак Андик

Фото: WSJ

Испанские издания также написали о показаниях партнерши Андика-старшего, профессиональной гольфистки Эстефании Кнут, которая заявила о "плохих отношениях между отцом и сыном".

После сенсационных заголовков в СМИ испанская полиция официально подтвердила, что расследование обстоятельств смерти Исака продолжается, отказавшись предоставлять детали из-за тайны следствия. Зато в суде Барселоны заявили, что дело не направлено против какого-либо конкретного лица.

По словам полиции, пока основной версией остается "несчастный случай". Прямых доказательств вины Джонатана у следствия пока нет, но совокупность косвенных подтверждений заставила полицию рассматривать и версию умышленного убийства.

Статус Андика-младшего изменился со свидетеля на подозреваемого, но прямых доказательств убийства у полиции нет

Фото: Getty Images

При этом эксперты подчеркивают: без очевидцев и вещественных доказательств дело будет крайне сложно довести до суда. В то же время семья Андика, комментируя публикации в медиа, выразила свою поддержку Джонатану, лаконично заявив об "уверенности в скором окончании процесса и доказательстве его невиновности".

Что ждет Mango дальше

Как отмечает The Telegraph, несмотря на то, что Mango выросла до второго крупнейшего розничного продавца модной одежды в Испании после Inditex, компания подвергалась меньшему общественному контролю, чем конкурент. Одна из причин – Inditex вырвалась далеко вперед: годовые продажи Mango превышают 3 млрд евро, тогда как показатели Inditex – 35,9 млрд евро по итогам 2023-го.

Тем не менее, Mango продолжила расширение и после смерти основателя: имеет уже более 2900 магазинов по всему миру, сохраняя положительную динамику роста, а в первом полугодии 2025 года продажи подскочили на 12%.

Но загадочная смерть владельца бренда и генератора главных инновационных идей вызвала нежелательное чрезмерное внимание. Если в отношении Джонатана и дальше будет продолжаться расследование, непонятно, как компания будет развиваться дальше и как сильно это повредит имиджу и бизнес-процессам бренда.

Согласно испанским нормам корпоративного управления, компаниям рекомендуется устанавливать правила для директоров по раскрытию любых обстоятельств, которые могут повредить репутации бренда.

Когда совет директоров узнает о таких обстоятельствах, он должен решить, есть ли основания для принятия любых мер - от внутреннего расследования до увольнения или призыва самому подать в отставку. Сейчас в Mango считают, что обстоятельств, которые бы оправдывали радикальные кадровые изменения, нет. А любые критически важные решения в будущем, вероятно, будут приниматься вне поля зрения общественности.

CEO Mango Тони Руис во время похорон Исака Андика, 16 декабря 2024 года

Фото: Getty Images

"Mango как частная компания не подпадает под требования по публичному раскрытию информации, которые применяются к публичным компаниям, акции которых котируются на биржах. Проще говоря, это означает, что даже если судебный процесс представляет риск для бизнес-перспектив Mango, никто за пределами совета директоров не должен об этом знать", – объяснил партнер британской юридической компании SA Law Винсент Биллингс.

По его словам, пока все, что может публично сделать семья в контексте расследования – - сплотиться. В конце октября семья Андика в очередной раз заявила, что "не будет комментировать смерть Исаака в течение всех этих месяцев", но "с уважением относится к работе следователей и продолжит сотрудничать с соответствующими органами, как это продолжалось до сих пор".

Учитывая вопросы, витающие вокруг будущего Mango и семьи Андик, компания стремится к быстрому завершению этой истории, предполагает Биллингс.

Источник