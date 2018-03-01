Одесская Юракадемия распахнула свои двери перед абитуриентами

Выпускные экзамены не за горами, и многие абитуриенты уже определились с выбором своей будущей профессии. Осталось только выбрать, в какой вуз подать документы, какое из высших учебных заведений позволит не только получить необходимую специальность, но и быть востребованным на рынке труда.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» на Дне открытых дверей собрались сотни абитуриентов. Среди них ребята, которые выбрали для себя юридические специальности, журналистику, политологию, социологию или психологию. Многие старшеклассники пришли с родителями. Актовый зал, где проходила встреча с руководством университета, был полон. Были заняты все места, в том числе и на балконе.

Будущие абитуриенты посетили вуз не из праздного интереса. Большинство уже даже определились с выбором факультета.

Виктория Гудима собирается стать адвокатом. Будущая студентка уверена, что ее призвание – защищать людей. А соответствующие знания и практические навыки в наибольшем объёме она получит на факультете адвокатуры Национального университета «Одесская юридическая академия».

Я считаю, что это один из самых мощных и сильных вузов в стране. Здесь наисильнейшая база, которая позволит стать хорошим специалистом в этой области,

- уверена Виктория.

Специальность «социология» выбрала для себя Юлия Сачко. Она будет поступать на факультет психологии, политологии и социологии.

Здесь очень хорошие условия, очень хорошие преподаватели и самый лучший деканат. Нас встретили с улыбкой, и мне здесь очень нравится. Очень хочу сюда поступить, поэтому я пришла, чтобы уточнить все детали и подробнее ознакомиться с условиями,

- рассказывает Юлия.

Вуз пользуется популярностью не только у одесситов. 90% студентов Юракадемии приехали учиться сюда из других регионов страны. На Дне открытых дверей гостей из других городов также было немало. Мероприятие специально организовали в выходной, чтобы дать возможность посетить его тем, кто живет не в Одессе.

На социально-правовой факультет намерен поступить Ростислав Ковальчук, который приехал в Одессу из Львовской области. В НУ «ОЮА» уже учится его старшая сестра. Ее отзывы и рекомендации о вузе не оставили Ростиславу поводов для сомнений.

Я решил поступить сюда, потому считаю, что это лучший вуз. А специальность «социальное право» даст мне возможность обеспечить себе будущее,

- поделился Ростислав.

Я выбрала журналистику, потому что люблю заводить новые знакомства, быть в центре событий, докапываться до истины. Влюбилась в Юракадемию с первого взгляда, когда была еще на первом Дне открытых дверей осенью. И я поняла, что тоже хочу быть частью этой семьи, - говорит Ирина.

Первые впечатления, когда я сюда пришла, меня вдохновил этот университет. Здесь очень хорошие люди, здесь добрая атмосфера, мне очень здесь понравилось. Тем более есть, где развиваться – это спорт, музыка и другие направления. Я хочу поступить на факультет гражданской и хозяйственной юстиции, потому что меня интересует IT право, - отметила Анастасия.

Я хочу поступать на факультет международных правовых отношений, потому что мне очень нравится английский язык. Я хочу сосредоточиться на изучении именно международного права, чтобы иметь возможность работать в разных странах – Франции, Бельгии, Швейцарии, - рассказал Егор.

Решил пойти по стопам родителей, они юристы. Выбрал Институт уголовной юстиции, так как много хороших отзывов слышал от друзей, которые сейчас здесь учатся. И вообще, я в будущем хотел бы работать в правоохранительных органах,

- поделился Роман.

Знакомство с будущими преподавателями, условиями обучения – крайне важно, считает президент Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Васильевич Кивалов.

В ходе встречи с абитуриентами он рассказал о структуре вуза и познакомил с руководителями структурных подразделений и деканами факультетов.

Важно, чтобы студенты знали, что они поступают в лучшее высшее учебное заведение страны, что у них будет работа, будет перспектива. Наши студенты, когда выпускаются – все трудоустроены. Это, наверное, самый главный показатель,

- уверен Сергей Кивалов.

По его словам, актуальными сегодня являются не только юридические специальности, но и журналистика, социология, политология. Уже второй год в вузе проводится набор по специальности «психология», которая оказалась очень востребована.

Специфика вуза заключается еще и в возможности бесплатно получить хорошие знания иностранного языка, который преподают здесь все годы обучения студента, а не 2,5 года, как рекомендовано Министерством образования и науки. Кроме того, это единственный вуз на всем постсоветском пространстве, где студенты могут посещать все лекции, с 1-го по 5-й курс, на английском, немецком, французском, испанском, итальянском языках.

Почти каждую неделю к нам приезжают зарубежные лекторы – адвокаты, судьи, прокуроры, дипломаты для того, чтобы передать нашим студентам передовой зарубежный опыт в сфере юриспруденции. В современном мире хороший юрист должен в совершенстве владеть несколькими иностранными языками,

- считает Сергей Кивалов.

В Одесской Юракадемии учатся не только студенты. Здесь готовят кандидатов и докторов наук. Каждый второй-третий учебник по юридическим наукам, выходит из стен университета.

В нашем вузе мы создали непрерывность юридического образования – в университете функционируют магистратура, аспирантура и докторантура. У нас Вы можете начать обучение студентом, а закончить доктором наук. Поступив в Юридический колледж после 9 класса, и окончив его за три года, Вы получаете диплом младшего специалиста, который даёт право трудоустройства по специальности. Также Вы можете без сдачи внешнего независимого тестирования поступить сразу на третий курс в НУ «ОЮА», потом закончить бакалавра, поступить в магистратуру, а по окончании магистратуры устроится работать по специальности, с чем у вас не будет проблем, поскольку мы гарантируем стопроцентное трудоустройство.

Ну, а для тех, кто хочет заниматься наукой – добро пожаловать в аспирантуру и докторантуру. У нас есть все условия для плодотворной научной деятельности – в нашем университете самая крупная юридическая библиотека в Украине, она снабжена электронным каталогом, благодаря чему издание из библиотеки в любой точке мира можно найти за считанные минуты. У нас действуют специализированные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций, поэтому нашим аспирантам и докторантам, в отличие от аспирантов и докторантов других университетов, не приходится никуда ехать, они могут защитить свою диссертацию в родной alma mater, - отметил Сергей Кивалов.

Одесская Юракадемия является членом Европейской ассоциации университетов, Европейской организации публичного права, Института европейского права, Ассоциации современных европейских исследований, сотрудничает с престижными вузами мира. Не так давно вуз посетил Президент Европейской ассоциации юридических факультетов Жозеп Марсер. Так как факультет международно-правовых отношений вступил в авторитетную международную организацию ELFA.

Наши студенты могут два года поучиться здесь и два года в каком-то другом вузе в Европе. Наши программы полностью совпадают с программами европейских университетов. После окончания обучения, получив диплом бакалавра, наши выпускники имеют возможность продолжить учебу в магистратуре любого европейского вуза, потому что наши дипломы признаны и в европейских вузах, и вузах США. Сегодня наши выпускники работают адвокатами даже в США, - пояснил Сергей Кивалов.

Юракадемия сочетает в себе богатые традиции Одесской школы права и инновационные цифровые технологии, которые постоянно внедряются в учебный процесс. В ближайшее время в вузе будет открыт IT-центр с самым современным оборудованием и техникой. А поэтому все большее количество молодежи привлекает именно это направление.

Президент вуза подчеркивает, что в информационную эпоху необходимо выстраивать учебный процесс таким образом, чтобы студентам было интересно приходить на пары, слушать лекции, выполнять практические задания.

В нашем университете студенты не сидят и пассивно слушают лекцию, они участвуют в дискуссиях, студенческих дебатах, выступают в роли участников судебного процесса – судей, адвокатов, прокуроров, следователей, пробуют себя в роли журналистов, социологов, политологов, и, таким образом, примеряют на себя свою потенциальную профессию.

Для этого у нас есть все необходимые условия – у нас создан специализированный центр тестирования на полиграфе («детекторе лжи»), залы судебных заседаний, криминалистическая лаборатория, импровизированный полигон осмотра места происшествия, учебный стрелковый тир, телевизионная студия и многое другое. И сегодня Вас ожидает экскурсия по университету, где Вы сможете ознакомиться с нашей учебной базой, воочию всё увидеть, протестировать детектор лжи и т.д.

Я желаю Вам интересного и продуктивного дня! Чувствуйте себя как дома, не стесняйтесь задавать все интересующие Вас вопросы, ведь сегодня Ваш день, Вы можете зайти на любую кафедру, в деканат, в любое общежитие, чтобы увидеть те условия, в которых вы уже с первого сентября 2018 года будете учиться.

Глава студенческого совета, студентка 4-курса Юлия Шишацкая поделилась, что в университете действительно очень многое делается для студентов. По ее словам, университет полон прекрасной материально-технической базой, здесь проводится большое количество спортивных и культурных мероприятия. В самом вузе царит дружественная атмосфера, полная эмоций и хороших впечатлений.

У многих студентов есть колоссальная возможность проходить стажировки в международных институциях, в органах государственной власти – Верховной Раде, Министерстве иностранных дел. Национальный университет «Юридическая академия» - это семья активная, дружественная, позитивная, и мы готовы принять в нашу семью каждого, кто изъявит желание учиться в нашем университете,

- подытожила Юлия Шишацкая.

В этот день для всех гостей вуза талантливые студенты Центра культуры Одесской Юракадемии подготовили праздничный концерт.

Затем абитуриенты разошлись по аудиториям, где им уже более подробно рассказали об особенностях обучения на выбранных факультетах. После чего все ребята отправились на экскурсию, чтобы поближе ознакомиться с материально-технической базой - спортивным комплексом, самой крупной в Украине научной библиотекой, Музеем редкой книги, музеем оружия, тиром.

А также они посмотрели и испытали на себе, как работает уникальный детектор лжи.

Для того, чтобы еще лучше прочувствовать, как происходит учебный процесс, Сергей Кивалов пригласил всех участников встречи посетить любые лекции, которые читаются в университете. Если есть твердое желание стать высококвалифицированным специалистом в своей области - двери Юракадемии открыты.

Отметим, что в декабре прошлого года Национальный университет «Одесская юридическая академия» грандиозно отпраздновал свое 20-летие и 170-летие Одесской школы права. Всемирный конгресс юристов признал вуз лидером в сфере юридического образования, коллектив университета получил орден Трудовой славы, почетные грамоты Союза юристов Украины за развитие науки и образования.

Университет не раз признавался лидером среди высших учебных заведений страны за инновационную педагогическую деятельность, модернизацию образования в Украине, высокие творческие достижения в усовершенствовании содержания учебно-воспитательного процесса, успехи в трудоустройстве выпускников.