Правозахисники заявили про системні проблеми у міграційній політиці Одещини та порушення прав людини

В Одесі відбулася пресконференція, присвячена питанням міграційного законодавства України та дотримання прав людини в Одеській області. У заході взяли участь представники правозахисних організацій, адвокати, громадські діячі та представники національних громад, які заявили про існування серйозних проблем у роботі державних органів, зокрема у сфері виконання судових рішень та захисту прав громадян.

Одним із центральних питань стала історія громадянина України Джавіда Ісмаїлова, який, за словами учасників заходу, був позбавлений громадянства та права на в’їзд до країни. Попри судові рішення, що набрали законної сили та були ухвалені на його користь, вони досі не виконані.

Голова правління Міжнародної ліги захисту прав людини України Едуард Багіров назвав ситуацію, що склалася, небезпечним прецедентом для всієї держави.

«Якщо сьогодні громадянина України можуть позбавити громадянства, а потім не виконувати судові рішення про поновлення його прав, то завтра в подібній ситуації може опинитися будь-яка людина. Ми не можемо допустити, щоб норми Конституції та рішення судів залишалися лише на папері», – наголосив Едуард Багіров.

На думку правозахисників, невиконання судових рішень підриває принцип верховенства права та довіру громадян до державних інституцій. Учасники пресконференції також заявили про необхідність притягнення посадових осіб до відповідальності за бездіяльність і порушення вимог законодавства.

Окрему увагу було приділено проблемам національних меншин та осіб, які опинилися у невизначеному правовому статусі. Прозвучали приклади, коли через бюрократичні перепони люди не можуть оформити документи, а їхні діти стикаються з обмеженням права на освіту.

Голова Одеського обласного ромського конгресу, юрист Сергій Ярмошкін зазначив, що подібні випадки формують у людей повну недовіру до держави.





«Найнеприємніший висновок із цих прикладів полягає в тому, що люди втрачають абсолютну довіру до держави та будь-якої посадової особи. Коли людина не може реалізувати свої законні права, а дитина стає заручником бюрократичних проблем, це вже питання не лише міграційної політики, а й дотримання фундаментальних прав людини», – заявив Сергій Ярмошкін.

За підсумками зустрічі правозахисники заявили про намір звернутися до Президента України, Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань та керівництва Державної міграційної служби України з вимогою втрутитися у ситуацію, забезпечити виконання судових рішень і відновити порушені права громадян.

Учасники пресконференції наголосили, що навіть в умовах війни права людини, норми Конституції та принцип верховенства права мають залишатися непорушними, а держава зобов’язана гарантувати їх дотримання кожному громадянину незалежно від національності, походження чи життєвих обставин.



