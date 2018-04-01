В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании

В рамках лекционной программы посвященной проблемам финансирования Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли ЕС – Украина, Одесскую Юракадемию посетили именитые гости, представляющие британскую научную среду в области права и экономики: профессор Эрика Жижжак и сопровождающий ее профессор Ричард Дисней.

Оба высоких гостя – без всякого преувеличения светила Европейской науки, имеющие за плечами впечатляющий список как университетов, в которых они преподавали, так и авторитетнейших международных организаций, где ученым довелось поработать рамках различных правительственных и межправительственных проектов. В настоящее время ученые трудятся на базе Университета Сассекса, который по праву считается одним из лучших в Великобритании, исходя из качества образования и уровня научных изысканий.

Так, профессор Эрика Жижжак, преподававшая в разные годы в Лестерском, Ноттингемском, Кентском университетах, широко известна в научном мире благодаря курсу своих лекций по Антимонопольному праву, Управлению и Праву Европейского Союза. В качестве юридического консультанта г-жа профессор работала в Европейской комиссии, сотрудничала с Комитетом по рассмотрению Палаты лордов и участвовала в подготовке национальных судей по законодательству ЕС. Эрика Жижжак является тренером судей суда Европейского Союза и регулярно участвует в подготовке Журнала Европейского законодательства и политики в области конкуренции, проводит профильные семинары на территории Евросоюза. Госпожа Жижжак является членом Обсерватории торговой политики Великобритании, специальным советником Палаты лордов Подкомитета по внутреннему рынку ЕС (Брексит) и профессором Института Европы Университета Сассекс.

Профессор Ричард Дисней – известный британский экономист, в прошлом – выпускник Кембриджа и профессор Ноттингемского, Кентского, университетов Реддинга, Страйтклайда. В настоящее время – профессор в области экономики Университета Сассекса и научный сотрудник Института фискальных исследований, профессор в области экономики Университетского Лондонского колледжа. В ряде проектов сотрудничал с Национальной службой здравоохранения и Министерством внутренних дел Англии по вопросам платежей и заработных плат, в прошлом консультант Всемирного банка, МВФ, ОЭСР и других правительственных организаций по вопросам пенсионного обеспечения и рынка труда.

Стоит отметить, что со дня основания Университета Сассекса, когда по Королевской хартии в 1961 году учебному заведению было присвоено звание университета, уделяется особое внимание так называемому междисциплинарному обучению, в котором предметные области – технические науки, информатика и вычислительная техника, общественные и естественные науки, педагогика и гуманитарные дисциплины – объединены в факультеты по исследовательским сферам. Лучшими программами, получившими высочайшую оценку мирового научного сообщества, здесь названы право, международные отношения, экономика, английская литература и история, теория развития, общественные науки, культурология, биология, химия, инженерное дело и информатика. Среди выпускников университета Сассекса три Нобелевских лауреата, 17 членов Королевского общества – самого старого научного сообщества Британии, выполняющего функции национальной академии наук, быть членом которого для ученого означает получить высочайшее признание в мире науки. В блестящей плеяде ученых, принесших славу Университету Сассекса также 6 действующих членов Британской Академии и победители престижной премии Крафорда. Высочайший уровень научной работы, ведущейся в стенах Университета Сассекса, обусловил не только национальный и мировой престиж этого образовательного центра, но и колоссальное финансирование и инвестиции со стороны промышленных предприятий и организаций, занимающихся разработками в различных отраслях. Получить диплом Университета Сассекса сочли за честь студенты из 120 стран мира.

И сегодня одесские студенты получили уникальную возможность услышать лекции выдающихся Британских ученых. Без преувеличения, трудно переоценить значение события такого уровня. Для студентов это возможность учиться у лучших профессионалов в области права и экономики мирового масштаба, для украинской науки – это и признание на равных, и поднятие международного престижа, потому что еще совсем недавно в числе европейских вузов не было ни одного украинского, а сегодня Юридическая Академия признана научным европейским юридическим сообществом как весьма авторитетное учебное заведение, куда лучшие профессора приезжают с лекциями.

Профессора Эрика Жижжак и Ричард Дисней провели сразу две публичных лекции для студентов по Антимонопольному праву ЕС.

Я считаю, что это отличная возможность выучить язык на профессиональном уровне. Благодаря такой практике мы приобретаем большой опыт, который обязательно поможет в трудоустройстве в различных международных организациях. К нам регулярно приезжают лекторы, которые читают лекции не только на английском, но и на французском, немецком, итальянском языках. — говорит Евгений Малярчук.

Для Украины, в целом, такая интеграция – это еще один шаг в европейское сообщество, и именно в той сфере, которая и определяет понятие цивилизованности, потому что и право, и наука – два столпа по-настоящему развитого общества.

Как политик мирового масштаба, ведь его знают далеко за пределами нашей страны, Сергей Васильевич Кивалов уделяет вопросам развития международных отношений очень большое внимание, приглашая к нам в университет «цвет» европейской науки.

Сегодня наши студенты смогут прослушать лекции лучших специалистов по Европейскому праву и экономике, причем на английском языке. Наши выпускники имеют возможность работать не только в пределах нашего государства, но и в Евросоюзе, США и Канаде. И для этого они должны досконально знать и международное право, и иностранные языки. — говорит Владимир Васильевич Завальнюк, ректор НУ «ОЮА».

Событие комментирует Михаил Кацин, заместитель декана факультета международных правовых отношений НУ «ОЮА»:

Я хотел бы отметить, что благодаря президенту университета, наш вуз и факультет в частности, проводит активное международное научное сотрудничество. Только три недели назад мы принимали в стенах Академии Президента Европейской ассоциации юридических факультетов, профессора Марсера, и вот наш Университет снова посетили такие маститые ученые из Великобритании. Это во многом говорит и о значимости нашего Университета в научном мире, и об уровне и качестве предоставляемых образовательных услуг для наших студентов.

В заключение встречи, в коротком интервью профессор Эрика Жижжак отметила свой большой интерес к сотрудничеству с украинской стороной:

Последние 37 лет я являюсь юристом, специализирующимся в сфере права Европейского союза, точнее – его антимонопольного права и соблюдения антимонопольного законодательства крупными компаниями в рамках ЕС. И я также много работаю над улучшением ситуации между Украиной и Европейским союзом. Должна отметить, мне было очень интересно, работая в этом направлении, изучать историю современной Украины.

Свою коллегу поддержал профессор Ричард Дисней, выразив всяческую готовность «говорить об экономике с теми, кто хочет и готов говорить об экономике. Я готов ответить на все вопросы, касающиеся публичных финансов, налогообложения. Я готов всесторонне обсуждать эти темы в течение всего времени, пока мы будем находиться здесь», — заверил профессор Дисней.

Для гостей университета также провели экскурсию по Национальному университету «Одесская юридическая академия», где они посетили научную библиотеку, Музей редкой книги, Музей оружия, а также тир.