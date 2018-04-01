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  • Дата: Вчера, 20:08
Вчера, 20:08

В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование


В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании

В рамках лекционной программы посвященной проблемам финансирования Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли ЕС – Украина, Одесскую Юракадемию посетили именитые гости, представляющие британскую научную среду в области права и экономики: профессор Эрика Жижжак и сопровождающий ее профессор Ричард Дисней.

 

В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании

 

Оба высоких гостя – без всякого преувеличения светила Европейской науки, имеющие за плечами впечатляющий список как университетов, в которых они преподавали, так и авторитетнейших международных организаций, где ученым довелось поработать рамках различных правительственных и межправительственных проектов. В настоящее время ученые трудятся на базе Университета Сассекса, который по праву считается одним из лучших в Великобритании, исходя из качества образования и уровня научных изысканий.

Так, профессор Эрика Жижжак, преподававшая в разные годы в Лестерском, Ноттингемском, Кентском университетах, широко известна в научном мире благодаря курсу своих лекций по Антимонопольному праву, Управлению и Праву Европейского Союза. В качестве юридического консультанта г-жа профессор работала в Европейской комиссии, сотрудничала с Комитетом по рассмотрению Палаты лордов и участвовала в подготовке национальных судей  по законодательству ЕС. Эрика Жижжак является тренером судей суда Европейского Союза и регулярно участвует в подготовке Журнала Европейского законодательства и политики в области конкуренции, проводит профильные семинары на территории Евросоюза. Госпожа Жижжак является членом Обсерватории торговой политики Великобритании, специальным советником Палаты лордов Подкомитета по внутреннему рынку ЕС (Брексит) и профессором Института Европы Университета Сассекс.

 

В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании

 

Профессор Ричард Дисней – известный британский экономист, в прошлом – выпускник Кембриджа и профессор Ноттингемского, Кентского, университетов Реддинга, Страйтклайда. В настоящее время – профессор в области экономики Университета Сассекса и научный сотрудник Института фискальных исследований, профессор в области экономики Университетского Лондонского колледжа. В ряде проектов сотрудничал с Национальной службой здравоохранения и Министерством внутренних дел Англии по вопросам платежей и заработных плат,  в прошлом консультант Всемирного банка, МВФ, ОЭСР и других правительственных организаций по вопросам пенсионного обеспечения и рынка труда.

 

В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании

 

Стоит отметить, что со дня основания Университета Сассекса, когда по Королевской хартии в 1961 году учебному заведению было присвоено звание университета, уделяется особое внимание так называемому междисциплинарному обучению, в котором предметные области – технические науки, информатика и вычислительная техника, общественные и естественные науки, педагогика и гуманитарные дисциплины – объединены в факультеты по исследовательским сферам. Лучшими программами, получившими высочайшую оценку мирового научного сообщества, здесь названы право, международные отношения, экономика, английская литература и история, теория развития, общественные науки, культурология, биология, химия, инженерное дело и информатика. Среди выпускников университета Сассекса три Нобелевских лауреата, 17 членов Королевского общества – самого старого научного сообщества Британии, выполняющего функции национальной академии наук, быть членом которого для ученого означает получить высочайшее признание в мире науки. В блестящей плеяде ученых, принесших славу Университету Сассекса также 6 действующих членов Британской Академии и победители престижной премии Крафорда. Высочайший уровень научной  работы, ведущейся в стенах Университета Сассекса, обусловил не только национальный и мировой престиж этого образовательного центра, но и колоссальное финансирование и инвестиции со стороны промышленных предприятий и  организаций, занимающихся разработками в различных отраслях. Получить диплом Университета Сассекса сочли за честь студенты из 120 стран мира.

И сегодня одесские студенты получили уникальную возможность услышать лекции выдающихся Британских ученых. Без преувеличения, трудно переоценить значение события такого уровня. Для студентов это возможность учиться у лучших профессионалов в области права и экономики мирового масштаба, для украинской науки – это и признание на равных, и поднятие международного престижа, потому что еще совсем недавно в числе европейских вузов не было ни одного украинского, а сегодня Юридическая Академия признана научным европейским юридическим сообществом как весьма авторитетное учебное заведение, куда лучшие профессора приезжают с лекциями.

 

В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании

 

Профессора Эрика Жижжак и Ричард Дисней провели сразу две публичных лекции для студентов по Антимонопольному праву ЕС.

Я считаю, что это отличная возможность выучить язык на профессиональном уровне. Благодаря такой практике мы приобретаем большой опыт, который обязательно поможет в трудоустройстве в различных международных организациях. К нам регулярно приезжают лекторы, которые читают лекции не только на английском, но и на французском, немецком, итальянском языках.
 говорит Евгений Малярчук.

Для Украины, в целом, такая интеграция – это еще один шаг в европейское сообщество, и именно в той сфере, которая и определяет понятие цивилизованности, потому что и право, и наука – два столпа по-настоящему развитого общества.

 

В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании

 

Как политик мирового масштаба, ведь его знают далеко за пределами нашей страны, Сергей Васильевич Кивалов уделяет вопросам развития международных отношений очень большое внимание, приглашая к нам в университет «цвет» европейской науки.
Сегодня наши студенты смогут прослушать лекции лучших специалистов по Европейскому праву и экономике, причем на английском языке. Наши выпускники имеют возможность работать не только в пределах нашего государства, но и в Евросоюзе, США и Канаде. И для этого они должны досконально знать и международное право, и иностранные языки.
— говорит Владимир Васильевич Завальнюк, ректор НУ «ОЮА».   

Событие комментирует Михаил Кацин, заместитель декана факультета международных правовых отношений НУ «ОЮА»:

 

В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании

 

Я хотел бы отметить, что благодаря президенту университета, наш вуз и факультет в частности, проводит активное международное  научное сотрудничество. Только три недели назад мы принимали в стенах Академии Президента Европейской ассоциации юридических  факультетов, профессора  Марсера, и вот наш Университет снова посетили такие маститые ученые из Великобритании. Это во многом говорит и о значимости нашего Университета в научном мире, и об уровне и качестве предоставляемых образовательных услуг для наших студентов.

В заключение встречи, в коротком интервью профессор Эрика Жижжак отметила свой большой интерес к сотрудничеству с украинской стороной:

 

В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании

 

Последние 37 лет я являюсь юристом, специализирующимся в сфере права Европейского союза, точнее – его антимонопольного права и соблюдения антимонопольного законодательства крупными компаниями в рамках ЕС. И я также много работаю над улучшением ситуации между Украиной и Европейским союзом. Должна отметить, мне было очень интересно, работая в этом направлении, изучать историю современной Украины.

 

В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании

 

Свою коллегу поддержал профессор Ричард Дисней, выразив всяческую готовность «говорить об экономике с теми, кто хочет и готов говорить об экономике. Я готов ответить на все вопросы, касающиеся публичных финансов, налогообложения. Я готов всесторонне обсуждать эти темы в течение всего времени, пока мы будем находиться здесь», — заверил профессор Дисней.

Для гостей университета также провели экскурсию по Национальному университету «Одесская юридическая академия», где они посетили научную библиотеку, Музей редкой книги, Музей оружия, а также тир.

 

В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании

 

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В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
В Одессе прошел мастер класс по антимонопольному праву ЕС от ведущих ученых Великобритании
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