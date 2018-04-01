Бесплатная стоматология: социальный проект в действии

Каждая социальная программа, которую народный депутат Украины Сергей Кивалов воплощает в жизнь, сама по себе уникальна. Не исключением стал и проект бесплатных стоматологических услуг, не имеющий аналогов в Украине. Он реализуется на базе Университетской стоматологической клиники Международного гуманитарного университета по адресу: ул. Академическая, 30.

Бесплатную помощь для особых категорий граждан здесь оказывают со дня открытия. В первую очередь, социальный проект реализовывается для малообеспеченных слоев населения Приморского района. Это пенсионеры, ветераны войны, многодетные семьи, которые не могут себе позволить дорогостоящие стоматологические услуги.

Я впервые пришла в эту клинику, — рассказала пенсионерка Зинаида Николаевна. — Информацию о проекте услышала по телевидению. Врачи здесь очень внимательные, знающие. Кругом чистота, красота. Оборудование самое современное. Сегодня я уже получила консультацию и теперь буду ходить лечиться. Спасибо Сергею Васильевичу за его заботу и внимание к людям.

Университетская стоматологическая клиника, являющаяся учебной базой кафедры стоматологии Медицинского института Международного гуманитарного университета, распахнула свои двери к новому учебному году. На трех этажах разместился образцовый медицинский и учебный центр. Тринадцать учебно-клинических кабинетов обеспечены современнейшим стоматологическим оборудованием: удобными креслами и бормашинами с сенсорным включением света, компьютерным томографом, печью для обжига керамики, пескоструйным аппаратом для полировки металла. Здесь также имеются три учебных аудитории. Клиника задумывалась так, чтобы здесь не только лечили пациентов, но и учили студентов, будущих стоматологов. Студенты получают не только теоретические знания, но и профессиональные навыки под руководством ведущих профессоров в области стоматологии, докторов наук, член-корреспондентов Национальной академии наук, заслуженных деятелей науки и техники с трудовым стажем более 30-40 лет.

Кроме того, создавая Университетскую стоматологическую клинику, президент МГУ Сергей Кивалов изначально предусматривал ее социальную направленность:

Университетская стоматологическая клиника с первых дней является социальным проектом, – подчеркнул народный депутат Украины. – Те граждане нашего города, прежде всего, жители Приморского района, для которых вставлять или лечить зубы за высокую плату – непосильная ноша, – могут обращаться за стоматологическими услугами к врачам нашей клиники.

Существует такое стереотипное мышление, что если в клинике самое современное оборудование, дорогостоящие материалы, то и услуги очень дороги. А мы ломаем эти стереотипы. Финансовая состоятельность многих наших граждан очень низкая. Пенсионеры, проработавшие по 40-50 лет, не могут себе позволить обратиться в частную клинику, чтобы поставить пломбу, или сделать протез. И таким малообеспеченным гражданам теперь здесь оказывают помощь.

И теперь в этом ежедневно убеждаются ее пациенты, например, пенсионерка Элеонора Табунчикова:

Я окончила компьютерные курсы для начинающих при МГУ. Меня интересовали базовые знания, чтобы их можно было в дальнейшем применять в работе. Я сейчас безработная пенсионерка, но хотела бы еще поработать. Когда Сергей Васильевич вручал нам сертификаты об окончании курсов, он ознакомил нас с новой социальной программой по оказанию бесплатных стоматологических услуг. Сегодня даже люди со средним достатком не всегда имеют возможность получить квалифицированную помощь зубных врачей. Кроме того, в частных кабинетах сталкиваешься с непрофессионализмом и недобросовестностью врачей. Зачастую доказать, что тебе разрушили, а не вылечили зуб, невозможно.

Я обратилась в приемную народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова. И мою просьбу удовлетворили, дали направление в Стоматологическую клинику. Здесь собраны лучшие специалисты города. Первичный прием ведет сам директор клиники профессор Леонид Чулак. Он определяет объем предстоящих работ и распределяет пациентов к специалистам. Врачи этой клиники – на уровне доцентов, кандидатов медицинских наук. А рядом стажируются студенты, перенимая опыт и знания.

Желающие воспользоваться уникальной возможностью должны обратиться на прием к народному депутату по адресу Черняховского, 2, где они получат соответствующее направление к врачу.

Зоя Павловна Копейкина, узнав об инициативе Сергея Кивалова, обратилась в клинику и уже успешно проходит лечение.

По телевидению я узнала о Стоматологической клинике, куда можно прийти и малообеспеченным людям, пенсионерам, — рассказала Зоя Павловна. — Сначала я не поверила в это. В какие только поликлиники я не обращалась, но там такие деньги берут! Куда мне. Приехала проверить, так ли это – уж очень болят зубы. Меня принял сам профессор, внимательно осмотрел и назначил лечение. Я вышла, присела и долго в себя прийти не могла. Теперь посещаю клинику регулярно. Мне сделали рентген, теперь делают вакуумные процедуры.

Спасибо огромное Сергею Васильевичу за то, что поддерживает нас. Меня так нигде не принимали. А тут без денег – и такое отношение!

О высоком уровне профессионализма врачей Университетской клиники говорит тот факт, что и сам инициатор социального проекта предпочитает именно здесь получать квалифицированную стоматологическую помощь.

Я сам лечусь здесь, — говорит президент МГУ. — Наша Университетская стоматологическая клиника – это клиника будущего. Мы обучаем будущих стоматологов на самом современном оборудовании, какое есть на сегодняшний день. Сейчас завершаются работы по созданию второй стоматологической клиники, на Фонтанской дороге, 23. Не случайно в нашем Медицинском институте много иностранных студентов. Ведь для будущего стоматолога здесь есть все необходимые условия для получения качественных знаний и практического опыта. Я бывал в разных стоматологических клиниках и могу сравнивать в пользу именно нашей. Здесь есть все: телерентгенография, хирургия, томография, лучшие материалы для протезирования, лучшие техники и лучшие врачи. Я доволен сегодняшним посещением и рекомендую всем, кому это необходимо, получить здесь высококвалифицированную стоматологическую помощь.

Вера Константиновна, к которой я обратилась с расспросами, недавно вышла из кабинета врача и была переполнена эмоциями:

Этот проект трудно переоценить. Пожилым людям сейчас жить не на что. Врачи выписывают бесплатные лекарства, и ты ходишь с этими рецептами по аптекам, а их нигде брать не хотят. Или дают две таблетки, а остальные тридцать покупай сам. А теперь у нас появилась надежда поправить свое здоровье, перспектива на выживание. Появилось чувство, что мы не брошены, не забыты, что кому-то до нас есть дело.

У директора Университетской стоматологической клиники профессора Леонида Чулака наступила жаркая пора. Много пациентов. Идет запись и первичный осмотр. Определяются врачи, которые будут вести больных. Работа кипит.

Пациенты обращаются к нам с проблемами, которые они нажили за всю жизнь. Это отсутствие зубов, это нелеченые зубы, которые необходимо удалить, это хронические периодонтиты, пульпиты. Все это сложные и достаточно дорогостоящие процедуры. Так решил Минздрав, определив, что вся стоматология у нас платная. И, к сожалению, малообеспеченные граждане остались в этом смысле за бортом. Эта социальная программа по оказанию стоматологической помощи для тех, кто не может самостоятельно оплатить стоматологические услуги, предусматривает, что для этих пациентов все осуществляется бесплатно: и удаление, и лечение, и протезирование.

Сегодня необходимую бесплатную медицинскую помощь получили уже более 200 одесситов, а с открытием новой клиники на Фонтанской дороге, 23 их количество значительно увеличится. Побольше бы таких инициатив в стране – глядишь, и жить стало бы всем нам легче!