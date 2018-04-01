Бесплатная стоматология: социальный проект в действии

Каждая социальная программа, которую народный депутат Украины Сергей Кивалов воплощает в жизнь, сама по себе уникальна. Не исключением стал и проект бесплатных стоматологических услуг, не имеющий аналогов в Украине. Он реализуется на базе Университетской стоматологической клиники Международного гуманитарного университета по адресу: ул. Академическая, 30.
Бесплатную помощь для особых категорий граждан здесь оказывают со дня открытия. В первую очередь, социальный проект реализовывается для малообеспеченных слоев населения Приморского района. Это пенсионеры, ветераны войны, многодетные семьи, которые не могут себе позволить дорогостоящие стоматологические услуги.
Университетская стоматологическая клиника, являющаяся учебной базой кафедры стоматологии Медицинского института Международного гуманитарного университета, распахнула свои двери к новому учебному году. На трех этажах разместился образцовый медицинский и учебный центр. Тринадцать учебно-клинических кабинетов обеспечены современнейшим стоматологическим оборудованием: удобными креслами и бормашинами с сенсорным включением света, компьютерным томографом, печью для обжига керамики, пескоструйным аппаратом для полировки металла. Здесь также имеются три учебных аудитории. Клиника задумывалась так, чтобы здесь не только лечили пациентов, но и учили студентов, будущих стоматологов. Студенты получают не только теоретические знания, но и профессиональные навыки под руководством ведущих профессоров в области стоматологии, докторов наук, член-корреспондентов Национальной академии наук, заслуженных деятелей науки и техники с трудовым стажем более 30-40 лет.
Кроме того, создавая Университетскую стоматологическую клинику, президент МГУ Сергей Кивалов изначально предусматривал ее социальную направленность:
Существует такое стереотипное мышление, что если в клинике самое современное оборудование, дорогостоящие материалы, то и услуги очень дороги. А мы ломаем эти стереотипы. Финансовая состоятельность многих наших граждан очень низкая. Пенсионеры, проработавшие по 40-50 лет, не могут себе позволить обратиться в частную клинику, чтобы поставить пломбу, или сделать протез. И таким малообеспеченным гражданам теперь здесь оказывают помощь.
И теперь в этом ежедневно убеждаются ее пациенты, например, пенсионерка Элеонора Табунчикова:
Я обратилась в приемную народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова. И мою просьбу удовлетворили, дали направление в Стоматологическую клинику. Здесь собраны лучшие специалисты города. Первичный прием ведет сам директор клиники профессор Леонид Чулак. Он определяет объем предстоящих работ и распределяет пациентов к специалистам. Врачи этой клиники – на уровне доцентов, кандидатов медицинских наук. А рядом стажируются студенты, перенимая опыт и знания.
Желающие воспользоваться уникальной возможностью должны обратиться на прием к народному депутату по адресу Черняховского, 2, где они получат соответствующее направление к врачу.
Зоя Павловна Копейкина, узнав об инициативе Сергея Кивалова, обратилась в клинику и уже успешно проходит лечение.
Спасибо огромное Сергею Васильевичу за то, что поддерживает нас. Меня так нигде не принимали. А тут без денег – и такое отношение!
О высоком уровне профессионализма врачей Университетской клиники говорит тот факт, что и сам инициатор социального проекта предпочитает именно здесь получать квалифицированную стоматологическую помощь.
Вера Константиновна, к которой я обратилась с расспросами, недавно вышла из кабинета врача и была переполнена эмоциями:
У директора Университетской стоматологической клиники профессора Леонида Чулака наступила жаркая пора. Много пациентов. Идет запись и первичный осмотр. Определяются врачи, которые будут вести больных. Работа кипит.
Сегодня необходимую бесплатную медицинскую помощь получили уже более 200 одесситов, а с открытием новой клиники на Фонтанской дороге, 23 их количество значительно увеличится. Побольше бы таких инициатив в стране – глядишь, и жить стало бы всем нам легче!