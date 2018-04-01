Массовые мероприятия в Одессе и области будут проводиться в присутствии медперсонала

Ни для кого не секрет, что катастрофическое состояние украинского здравоохранения, вызванное его бесконечным и бездумным реформированием, не обошло стороной и наш город.

Несмотря на то, что сфера здравоохранения – это конституционная прерогатива государства, местное самоуправление прилагает постоянные усилия, чтобы, как только можно, поддержать здоровье горожан.

Благодаря присутствию депутата фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в составе комиссии по вопросам здравоохранения Одесского городского совета стало возможным инициировать и реализовать городскую целевую программу «Здоровье» на 2015-2017 годы, предусматривающую финансирование за счет средств городского бюджета мероприятий по улучшению качества оказания медицинской помощи и обеспечения равного доступа всех одесситов к высококвалифицированному медицинскому обслуживанию. В соответствии с Программой осуществляется закупка дорогостоящих жизненно важных медикаментов для пациентов с рядом тяжелых заболеваний. Предусматриваются меры по улучшению качества акушерско-гинекологической помощи, борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Важным пунктом городской программы «Здоровье» годы стала профилактика онкозаболеваний. На базе городской больницы №5 создан центр медицинского обеспечения ветеранов и инвалидов войны. Программа «Здоровье» разработана таким образом, чтобы решить наиболее актуальные проблемы со здоровьем одесситов. В целом можно утверждать, что совместная работа департамента здравоохранения и депутатов была продуктивной. Однако без дискуссий не обходится. Депутатам Украинской морской партии зачастую приходится вносить коррективы в планы департамента здравоохранения, благодаря чему в системе здравоохранения в Одессе положение лучше, чем во многих городах нашей страны. Задача депутатов - не останавливаться на достигнутом, и продолжать делать как можно больше, чтобы получение медицинского обслуживания было максимально доступным для одесситов.

Напомним, с начала апреля медики и представители местных властей приступили к созданию госпитальных советов в Одесской области. Однако утверждение госпитального совета Одессы обернулось недовольством отдельных депутатов. Среди названных главой профильного ведомства Евгением Григорьевым кандидатов – главврачи горбольницы №10 Александр Андриевский, №1 – Олег Атанасов, №11 – Николай Турчин и главврач детской горбольницы имени Резникова №2 Татьяна Рыжикова, так как, по словам ее членов, формула расчета состава госпитального совета дает количество 4 человека, а в составе нужны все главврачи больниц.

Такое решение не могло не вызвать протест депутатской фракции Украинской морской партии, что вполне закономерно. Ведь именно Украинская морская партия Сергея Кивалова является инициатором и лоббистом основных проектов, касающихся здравоохранения. А как можно нести ответственность за развитие инициатив, если в составе совещательного округа нет представителей партии?

Тем не менее, пока вокруг вопроса о создании госпитальных советов в Одесской области ломаются копья, депутаты фракции не снижают темпов работы по оптимизации деятельности медицинских учреждений и структур.

Так, например, недавно во время концерта в Одесском академическом театре музыкальной комедии мужчине стало плохо, он потерял сознание и при падении получил перелом плеча. Время, понадобившееся для приезда скорой медицинской помощи, могло стать критическим для одессита, а медицинские работники в помещении отсутствовали. Приведенный случай не является одноразовым и требует решительных действий, что и стало еще одним поводом для депутатского обращения главы депутатской фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Светланы Осауленко к Председателю Одесского областного совета Анатолию Урбанскому с требованием обеспечить проведение концертной, выставочной деятельности и форумов на областных концертных площадках только при наличии договора с медицинским персоналом об их постоянном присутствии во время проведения массовых мероприятий.

В нем, в частности, говорится:

Одесса - третий по величине город в Украине, главный промышленный, культурный, научный и курортный центр Северного Причерноморья. Курорт Одесса с каждым годом привлекает к себе все больше отдыхающих и туристов. Исторические, архитектурные, культурные традиции города Одессы - большой научный материал для исследователей. Иногда в морском порту можно увидеть круизные лайнеры величиной с пятиэтажные дома - яркое подтверждение, что история города Одесса, его архитектурная и историческая слава известны далеко за пределами нашей страны. Туризм города стремительно интегрируется в мировую туристическую индустрию, приобретая все более ощутимое значение для местного хозяйства.

В 2018 году для туристов запланировано более 60 событий, важных как для города, так и для всей страны, таких как «Гастрономический день «Кухня Черного моря»», «Букфест», «Miss Tourism International 2019», «Одесский кинофестиваль», «Вышиванковый фестиваль ко Дню Независимости Украины», «Празднование Дня города», «Международный Джазовый фестиваль «Джаз-фест - 2018»» и тому подобное. Ежедневно в Одессе проходят концерты украинских и мировых звезд, собирающие тысячные залы одесситов и гостей города. Однако места массового скопления людей таят в себе множественные риски, в таких условиях получить травму становится достаточно реальным делом. В этом году в Одессе ожидается увеличение количества туристов, концертов и фестивалей, в которых могут возникнуть ситуации, таящие угрозу жизни и здоровью зрителей и участников и их близких. Отдых не должен нести угрозу жизни! К сожалению, в современных реалиях скорая медицинская помощь в силу объективных причин не всегда может приехать в указанное время, чем ставит под угрозу жизни сотен людей ежедневно.

Учитывая вышесказанное, с целью защиты прав и свобод, сохранения жизни, улучшение качества проживания и отдыха территориальной общины города и гостей города, мы - одесситы, просим Вас, уважаемый Анатолий Игоревич, обеспечить проведение концертной, выставочной деятельности и форумов только при наличии договора с медицинским персоналом об их постоянном присутствии во время массового мероприятия.

Стоит также отметить, что Одесский городской голова Геннадий Труханов по инициативе фракции Украинской морской партии дал аналогичное протокольное поручение городским службам.