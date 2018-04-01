Массовые мероприятия в Одессе и области будут проводиться в присутствии медперсонала

Ни для кого не секрет, что катастрофическое состояние украинского здравоохранения, вызванное его бесконечным и бездумным реформированием, не обошло стороной и наш город.
Несмотря на то, что сфера здравоохранения – это конституционная прерогатива государства, местное самоуправление прилагает постоянные усилия, чтобы, как только можно, поддержать здоровье горожан.
Благодаря присутствию депутата фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в составе комиссии по вопросам здравоохранения Одесского городского совета стало возможным инициировать и реализовать городскую целевую программу «Здоровье» на 2015-2017 годы, предусматривающую финансирование за счет средств городского бюджета мероприятий по улучшению качества оказания медицинской помощи и обеспечения равного доступа всех одесситов к высококвалифицированному медицинскому обслуживанию. В соответствии с Программой осуществляется закупка дорогостоящих жизненно важных медикаментов для пациентов с рядом тяжелых заболеваний. Предусматриваются меры по улучшению качества акушерско-гинекологической помощи, борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Важным пунктом городской программы «Здоровье» годы стала профилактика онкозаболеваний. На базе городской больницы №5 создан центр медицинского обеспечения ветеранов и инвалидов войны. Программа «Здоровье» разработана таким образом, чтобы решить наиболее актуальные проблемы со здоровьем одесситов. В целом можно утверждать, что совместная работа департамента здравоохранения и депутатов была продуктивной. Однако без дискуссий не обходится. Депутатам Украинской морской партии зачастую приходится вносить коррективы в планы департамента здравоохранения, благодаря чему в системе здравоохранения в Одессе положение лучше, чем во многих городах нашей страны. Задача депутатов - не останавливаться на достигнутом, и продолжать делать как можно больше, чтобы получение медицинского обслуживания было максимально доступным для одесситов.
Напомним, с начала апреля медики и представители местных властей приступили к созданию госпитальных советов в Одесской области. Однако утверждение госпитального совета Одессы обернулось недовольством отдельных депутатов. Среди названных главой профильного ведомства Евгением Григорьевым кандидатов – главврачи горбольницы №10 Александр Андриевский, №1 – Олег Атанасов, №11 – Николай Турчин и главврач детской горбольницы имени Резникова №2 Татьяна Рыжикова, так как, по словам ее членов, формула расчета состава госпитального совета дает количество 4 человека, а в составе нужны все главврачи больниц.
Такое решение не могло не вызвать протест депутатской фракции Украинской морской партии, что вполне закономерно. Ведь именно Украинская морская партия Сергея Кивалова является инициатором и лоббистом основных проектов, касающихся здравоохранения. А как можно нести ответственность за развитие инициатив, если в составе совещательного округа нет представителей партии?
Тем не менее, пока вокруг вопроса о создании госпитальных советов в Одесской области ломаются копья, депутаты фракции не снижают темпов работы по оптимизации деятельности медицинских учреждений и структур.
Так, например, недавно во время концерта в Одесском академическом театре музыкальной комедии мужчине стало плохо, он потерял сознание и при падении получил перелом плеча. Время, понадобившееся для приезда скорой медицинской помощи, могло стать критическим для одессита, а медицинские работники в помещении отсутствовали. Приведенный случай не является одноразовым и требует решительных действий, что и стало еще одним поводом для депутатского обращения главы депутатской фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Светланы Осауленко к Председателю Одесского областного совета Анатолию Урбанскому с требованием обеспечить проведение концертной, выставочной деятельности и форумов на областных концертных площадках только при наличии договора с медицинским персоналом об их постоянном присутствии во время проведения массовых мероприятий.
В нем, в частности, говорится:
Стоит также отметить, что Одесский городской голова Геннадий Труханов по инициативе фракции Украинской морской партии дал аналогичное протокольное поручение городским службам.