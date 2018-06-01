Украинские дороги в мировом рейтинге очутились между Мозамбиком и Парагваем

Качество украинских дорог по версии Всемирного экономического форума является одним из худших в мире - Украина заняла в соответствующем мировом рейтинге 130-е место среди 137 государств. Об этом свидетельствуют данные индекса глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index 2017-2018.

В рамках исследования были получены мнения более 14 тыс. руководителей бизнеса из более чем 148 стран в период с февраля по июнь 2017 года.

По шкале от 1 до 7 баллов (где 7 - идеальное качество дорог) международные эксперты оценили украинские дороги на 2,4 балла. Примечательно, что такой же показатель у Парагвая.

Украина на одну позицию обошла Мозамбик, который занял 129-е место по качеству дорог.

При этом Украина по качеству дорог уступила всем своим географическим соседям: Венгрии (62-е место; 4,1 балла), Польше (65-е место; 4,1), Словакии (73-е место; 4,0), России (114-е место; 2,9), Румынии (120-е место; 2,7) и Молдове (128-е место; 2,5).

Лидерами по качеству дорог признаны Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. В пятерку лучших также вошли Гонконг и Нидерланды. США заняли 10-е место.

Худшие дороги среди анализируемых 137 стран — в Мавритании, на северо-западе Африки.