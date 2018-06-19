Международный гуманитарный университет приглашает на специальность «Стоматология» без ВНО

В ультрасовременной студенческой клинике Международного гуманитарного университета прошли профессионально ориентированные государственные экзамены у студентов-стоматологов. Будущие специалисты сдали комплексный экзамен, который состоял из теоретической и практической части. Во время практического этапа студенты оказывали медицинскую помощь пациентам, под наблюдением преподавателей - опытных профессоров. Оценивали экзамен также представители Министерства образования и науки Украины.
Отметим, что этому году Международный гуманитарный университет подписал договор о сотрудничестве с Варшавским университетом. В рамках такого сотрудничества была открыта специальная образовательная программа подготовки стоматологов и фармацевтов. Для поступления на первый курс Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета по данной программе абитуриентам не нужно сдавать внешнее независимое оценивание. Кроме этого, на базе Медицинского колледжа Международного гуманитарного университета открылась новая специальность - помощник стоматолога - зубной техник или зубной гигиенист. Выпускники девятых и одиннадцатых классов могут поступать в колледж, а после трех лет обучения сразу перейти на третий курс Международного гуманитарного университета, не сдавая внешнее независимое оценивание.
Университетская стоматологическая клиника является самой мощной учебной базой для будущих стоматологов. Студенты Одесского медицинского института под руководством опытных стоматологов овладевают навыками работы и совершенствуют свое мастерство. Общая площадь ультрасовременной клиники составляет более 1000 квадратных метров, из которых около 500 квадратных метров отведено под учебные аудитории. Клиника оснащена современным медицинским оборудованием от ведущих иностранных производителей. Тринадцать учебно-клинических кабинетов обеспечены современнейшим стоматологическим оборудованием, удобными креслами и бормашинами с сенсорным включением света. В кабинетах зубопротезирования тоже все самое прогрессивное: печь для обжига керамики производства Лихтенштейн, пескоструйный аппарат для полировки металла, даже устройство для фильтрования воды и удаления частичек гипса. Словом, современные зубные техники сродни художникам и ювелирам. Кабинет компьютерной диагностики снабжен современнейшим компьютерным томографом южнокорейского производства, единственным в своем роде в Одессе. За доли минуты показания с него поступают на компьютеры в кабинеты врачей. С помощью этого чуда техники врачи получают панорамные фотоснимки, а также осуществляют компьютерную томографию и телерентгенографию.
Студентка Одесского медицинского института МГУ Юлия Юркова уверена – полученные за годы обучения теоретические и практические знания помогут ей успешно работать по специальности.
Кроме того, в клинике установлено интерактивное оборудование, благодаря которому студенты слушают лекции ведущих специалистов из университетов Европы и США. Зарубежные ученые и специалисты-практики дистанционно проводят лекции для студентов на английском, немецком, французском и других языках.
Уже почти год по инициативе народного депутата Украины, президента Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова, в студенческой клинике работает социальная программа - бесплатная стоматологическая помощь малообеспеченным гражданам и пенсионерам Приморского района.
Материально-техническая база постоянно совершенствуется и расширяется. Так, уже совсем скоро откроется новая стоматологическая клиника на Фонтанской дороге, 23, которая станет еще одной базой практики для студентов университета. Здесь также планируют реализовывать социальный проект по бесплатной стоматологической помощи одесситам.