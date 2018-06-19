Международный гуманитарный университет приглашает на специальность «Стоматология» без ВНО

В ультрасовременной студенческой клинике Международного гуманитарного университета прошли профессионально ориентированные государственные экзамены у студентов-стоматологов. Будущие специалисты сдали комплексный экзамен, который состоял из теоретической и практической части. Во время практического этапа студенты оказывали медицинскую помощь пациентам, под наблюдением преподавателей - опытных профессоров. Оценивали экзамен также представители Министерства образования и науки Украины.

Государственная комиссия максимально объективно подходит к оцениванию знаний студентов. Что касается организации экзаменов, администрация сделала все, чтобы организовать экзамен в максимально удобной форме как для студентов, так и для преподавателей. Студенты демонстрируют уверенные знания. Общий средний уровень знаний достаточно высокий. — говорит доктор медицинских наук Александр Барило.

Отметим, что этому году Международный гуманитарный университет подписал договор о сотрудничестве с Варшавским университетом. В рамках такого сотрудничества была открыта специальная образовательная программа подготовки стоматологов и фармацевтов. Для поступления на первый курс Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета по данной программе абитуриентам не нужно сдавать внешнее независимое оценивание. Кроме этого, на базе Медицинского колледжа Международного гуманитарного университета открылась новая специальность - помощник стоматолога - зубной техник или зубной гигиенист. Выпускники девятых и одиннадцатых классов могут поступать в колледж, а после трех лет обучения сразу перейти на третий курс Международного гуманитарного университета, не сдавая внешнее независимое оценивание.

Начиная со второго июля стартует вступительная кампания. Кроме стоматологии и фармации, наших традиционных специальностей, которые развиваются уже более 8 лет, у нас будет набор на специальность, зубного гигиениста - ассистента стоматолога, который обучается три года и идет на третий курс стоматологического факультета, то есть за пять лет можно получить сразу две специальности: зубной гигиенист и врач-стоматолог. — отмечает директор Одесского медицинского института МГУ Виталий Шутурминский.

Университетская стоматологическая клиника является самой мощной учебной базой для будущих стоматологов. Студенты Одесского медицинского института под руководством опытных стоматологов овладевают навыками работы и совершенствуют свое мастерство. Общая площадь ультрасовременной клиники составляет более 1000 квадратных метров, из которых около 500 квадратных метров отведено под учебные аудитории. Клиника оснащена современным медицинским оборудованием от ведущих иностранных производителей. Тринадцать учебно-клинических кабинетов обеспечены современнейшим стоматологическим оборудованием, удобными креслами и бормашинами с сенсорным включением света. В кабинетах зубопротезирования тоже все самое прогрессивное: печь для обжига керамики производства Лихтенштейн, пескоструйный аппарат для полировки металла, даже устройство для фильтрования воды и удаления частичек гипса. Словом, современные зубные техники сродни художникам и ювелирам. Кабинет компьютерной диагностики снабжен современнейшим компьютерным томографом южнокорейского производства, единственным в своем роде в Одессе. За доли минуты показания с него поступают на компьютеры в кабинеты врачей. С помощью этого чуда техники врачи получают панорамные фотоснимки, а также осуществляют компьютерную томографию и телерентгенографию.

Студентка Одесского медицинского института МГУ Юлия Юркова уверена – полученные за годы обучения теоретические и практические знания помогут ей успешно работать по специальности.

За время обучения в университете я очень многому научилась и учиться было действительно интересно – прекрасные преподаватели и современное оборудование. Во время обучения большой упор делался именно на то, чтобы мы смогли применить полученные знания на практике и стали действительно хорошими врачами-стоматологами – настоящими профессионалами своего дела. — подчеркнула Юлия.

Все эти годы нас обучали настоящие профессионалы своего дела – доктора медицинских наук, практикующие врачи-стоматологи, которые в максимально доступной форме передавали нам свои знания и опыт. Мы очень благодарны президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он создал такой прекрасный факультет, самый лучший в нашем городе и на протяжении всего времени нашего обучения во всём нас поддерживал. — говорит студент специальности «Стоматология» Одесского медицинского института МГУ Владимир Коливопщук.

Кроме того, в клинике установлено интерактивное оборудование, благодаря которому студенты слушают лекции ведущих специалистов из университетов Европы и США. Зарубежные ученые и специалисты-практики дистанционно проводят лекции для студентов на английском, немецком, французском и других языках.

Международный гуманитарный университет дал мне очень высокий уровень знаний и я ни минуту не жалела, что поступила сюда учиться. Посмотрите, у нас практическая база, учебная база, которой не может похвастаться ни один университет страны. И я очень рада учиться в таких комфортных и современных условиях. — рассказала студентка Одесского медицинского института МГУ Виктория Чернец.

Высококвалифицированный преподавательский состав, обширная практическая, современная стоматологическая клиника — процесс обучения организован на высшем уровне. Я очень благодарна президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову, ведь именно он создал эту клинику, чем дал возможность выучиться и стать хорошими специалистами студентам из многих городов и стран. — добавила студентка специальности «Стоматология» Международного гуманитарного университета Анастасия Молоткова.

Уже почти год по инициативе народного депутата Украины, президента Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова, в студенческой клинике работает социальная программа - бесплатная стоматологическая помощь малообеспеченным гражданам и пенсионерам Приморского района.

Через нашу клинику уже прошло более ста пациентов, которым было проведено протезирование и оказана другая помощь, все остались довольны услугами нашей клиники. С каждым днём у нас всё больше пациентов – Приморский район достаточно большой, с каждым днём о нашей клинике узнаёт всё больше людей. Приём в нашей клинике ведут профессора, доценты, кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории – лечение производится на самом высоком уровне. Ну а рядом с опытными докторами стоят студенты – будущие стоматологи – они смотрят, обучаются, ну а право заниматься лечением на практике они получают только лишь на 5 курсе и в интернатуре.

— пояснил Директор Студенческой стоматологической клиники Международного гуманитарного университета Леонид Чулак.

Материально-техническая база постоянно совершенствуется и расширяется. Так, уже совсем скоро откроется новая стоматологическая клиника на Фонтанской дороге, 23, которая станет еще одной базой практики для студентов университета. Здесь также планируют реализовывать социальный проект по бесплатной стоматологической помощи одесситам.